ETV Bharat / bharat

SC ने हवाई किराए में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव रोकने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा लगाए जाने वाले हवाई किराए और सहायक शुल्कों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर की गई है. इनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव और अधिवक्ता चारु माथुर एवं अभिनव वर्मा ने किया. याचिकाकर्ता ने एक मजबूत, स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की मांग की है जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करे. पीठ ने केंद्र, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया. पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान में किसी भी प्राधिकरण के पास हवाई किराए या सहायक शुल्कों की समीक्षा करने या उन्हें सीमित करने का अधिकार नहीं है. इससे एयरलाइनों को छिपे हुए शुल्कों और अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण करने का अवसर मिलता है. याचिका में कहा गया, 'एयरलाइंस का अनियमित, अपारदर्शी और शोषणकारी आचरण, जिसमें मनमाना किराया वृद्धि, सेवाओं में एकतरफा कमी, जमीनी स्तर पर शिकायत निवारण का अभाव और अनुचित गतिशील मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम शामिल हैं. सीधे तौर पर नागरिकों की समानता, आवागमन की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.'