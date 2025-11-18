SC ने हवाई किराए में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव रोकने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

ETV Bharat / bharat

त्योहारों, मौसम संबंधी व्यवधानों के दौरान हवाई किराये में मनमाने ढंग से वृद्धि की जाती, गरीबों, अंतिम समय में यात्रा करने वालो नुकसान होता है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा लगाए जाने वाले हवाई किराए और सहायक शुल्कों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी.

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर की गई है. इनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव और अधिवक्ता चारु माथुर एवं अभिनव वर्मा ने किया. याचिकाकर्ता ने एक मजबूत, स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की मांग की है जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करे.

पीठ ने केंद्र, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया. पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान में किसी भी प्राधिकरण के पास हवाई किराए या सहायक शुल्कों की समीक्षा करने या उन्हें सीमित करने का अधिकार नहीं है.

इससे एयरलाइनों को छिपे हुए शुल्कों और अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण करने का अवसर मिलता है. याचिका में कहा गया, 'एयरलाइंस का अनियमित, अपारदर्शी और शोषणकारी आचरण, जिसमें मनमाना किराया वृद्धि, सेवाओं में एकतरफा कमी, जमीनी स्तर पर शिकायत निवारण का अभाव और अनुचित गतिशील मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम शामिल हैं. सीधे तौर पर नागरिकों की समानता, आवागमन की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.'

याचिका में कहा गया है कि नियामक सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण, विशेष रूप से त्योहारों या मौसम संबंधी व्यवधानों के दौरान, किराये में मनमाने ढंग से वृद्धि होती है, जिससे गरीब और अंतिम समय में यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यधिक नुकसान होता है. याचिका में कहा गया है कि कुछ धनी लोग पहले से योजना बनाकर टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अत्यधिक महंगी दरों पर टिकट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

याचिका में कहा गया, 'पहुँच और अवसर में यह असमानता अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के मूल में है.' याचिका में दावा किया गया है कि सभी निजी एयरलाइनों ने बिना किसी ठोस कारण के इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए मुफ्त चेक-इन बैगेज भत्ते को 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है. इससे पहले टिकट सेवा का हिस्सा रहा सामान एक नए राजस्व स्रोत में बदल गया है.'

याचिका में कहा गया, 'चेक-इन के लिए केवल एक सामान ले जाने की अनुमति देने की नई नीति और चेक-इन सामान का लाभ न लेने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की छूट, मुआवजा या लाभ न देने से इस उपाय की मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति प्रदर्शित होती है.'

याचिका में प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया कि वे अनुसूचित घरेलू सेवाओं में इकोनॉमी क्लास के लिए 25 किलोग्राम का न्यूनतम निःशुल्क चेक-इन बैगेज भत्ता तत्काल बहाल करें या प्रभावित यात्रियों को समान क्षतिपूर्ति सुरक्षा प्रदान करें.

