करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट फ्रॉड की स्वतंत्र जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, सीबीआई, ईडी को नोटिस

Published : January 23, 2026 at 9:58 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, सीबीआई, ईडी और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) से उस अर्जी पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य अधिकारियों और न्यायतंत्र के एक बड़े सदस्य की कथित मिलीभगत से जुड़े करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट फ्रॉड की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की दलीलों पर ध्यान दिया. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, लॉ एंड जस्टिस और कॉर्पोरेट अफेयर्स समेत कई केंद्रीय मंत्रालयों को नोटिस जारी किया.

बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) को भी नोटिस जारी किए. बंगाल कोल्ड रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सौरभ अग्रवाल की फाइल की गई याचिका में कहा गया है कि एक परिष्कृत योजना थी जिसमें एक इनसॉल्वेंट कंपनी के सस्पेंडेड मैनेजमेंट ने कथित तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपये निकाल लिए और 30 महीने से ज्यादा समय तक इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए हाई-लेवल "न्यायिक प्रभाव" का इस्तेमाल किया.

याचिका में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), चेन्नई में हुई कार्यवाही का भी जिक्र किया गया. याचिका में कहा गया है कि NCLAT मेंबर जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करने के बाद ओपन कोर्ट से खुद को अलग कर लिया कि कथित तौर पर एक हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ने उनसे कॉर्पोरेट डेटर मेसर्स KLSR इंफ्राटेक लिमिटेड के सस्पेंडेड डायरेक्टर्स के लिए फेवरेबल ऑर्डर की मांग की थी.

पिटीशन में कहा गया है कि जस्टिस शर्मा ने ओपन कोर्ट में वकील को अपना मोबाइल फोन भी दिखाया, जिसमें उच्च न्यायपालिका के सम्मानित सदस्य के कॉल लॉग और मैसेज थे. यह अर्जी KLSR इंफ्राटेक लिमिटेड पर है, जिसे जुलाई 2023 में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में शामिल किया गया था.

कानूनी रोक और इसके बोर्ड के सस्पेंशन के बावजूद, अर्जी में कहा गया है कि सस्पेंड किए गए डायरेक्टर्स ने कथित तौर पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के रिकॉर्ड में हेरफेर किया ताकि कंपनी का स्टेटस CIRP के तहत के बजाय एक्टिव दिखाया जा सके. अर्जी के अनुसार, ऐसा करके, डायरेक्टर्स ने कथित तौर पर कंपनी के एसेट्स पर चार्ज लगाकर अलग-अलग बैंकों से कुल 148.87 करोड़ रुपये के नए लोन लिए.

अश्वनी कुमार दुबे के जरिए फाइल की गई अर्जी में राज्य अधिकारियों, KLSR इंफ्राटेक के मैनेजमेंट और कथित न्यायिक दखल के बीच कथित मिलीभगत की CBI और SFIO जांच की मांग की गई है.

