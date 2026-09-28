2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR लगाने के खिलाफ याचिका पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया
बेंच ने एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.
Published : September 28, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दूसरों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 2,000 रुपये से ज्यादा के खास यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और केंद्र, रिजर्व बैंक और दूसरों को चार हफ्ते के अंदर अपने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
बेंच ने एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने बेंच को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 परसेंट लोगों को छूट मिली हुई है. बेंच ने कहा, 'यह कानूनी कम और टेक्निकल मुद्दा ज्यादा है.'
जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और रेस्पोंडेंट्स को चार हफ़्ते के अंदर अपना जवाबी हलफनामा दाखिला करने का निर्देश दिया, तो पिटीशनर के वकील ने बेंच से रिक्वेस्ट की, 'प्लीज तब तक इस पर रोक लगा दें.' बेंच ने कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया. यह जनहित याचिका (PIL) एडवोकेट अंजन दत्ता ने दायर की थी.
लगभग छह साल से पूरी तरह फ्री यूपीआई पेमेंट खत्म करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए मर्चेंट्स को किए गए 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफर पर 0.4 परसेंट फीस लागू की है, जबकि रोजाना के पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन और छोटे पेमेंट को किसी भी चार्ज से साफ तौर पर अलग रखा गया है. 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के पेमेंट के लिए एमडीआई की लिमिट 300 रुपये होगी.
जरूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टर- रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईंधन और खेती के इनपुट- 2,000 रुपये से ज़्यादा के हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 रुपये का एक जैसा एमडीआर देंगे. म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर और डीलर के जरिए पेमेंट पर 0.02 परसेंट एमडीआर लगेगा, जिसकी लिमिट भी 300 रुपये होगी.
पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर- जो यूपीआई के ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का 37 परसेंट और इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 70 परसेंट है, पर साइज चाहे जो भी हो जीरो चार्ज लगता रहेगा.