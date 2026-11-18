ETV Bharat / bharat

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए MoP को अंतिम रूप देने में देरी पर दायर PIL पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' (MoP) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के संबंध में है.

यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने इस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में यह मांग भी की गई थी कि कॉलेजियम के फैसलों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) के दायरे में लाया जाए.