न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए MoP को अंतिम रूप देने में देरी पर दायर PIL पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया
लोक प्रहरी नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संशोधित एमओपी (MoP) लगभग 11 वर्षों से अंतिम रूप नहीं ले पाया है.
By Sumit Saxena
Published : November 18, 2026 at 6:26 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' (MoP) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के संबंध में है.
यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने इस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में यह मांग भी की गई थी कि कॉलेजियम के फैसलों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) के दायरे में लाया जाए.
लोक प्रहरी नामक एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बार-बार हुए पत्राचार के बावजूद, संशोधित एमओपी (MoP) लगभग 11 वर्षों से अंतिम रूप नहीं ले पाया है.
शुरुआत में, जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले की सुनवाई करने में हिचकिचाहट जताई, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा हैं. जस्टिस सुंदेश ने मौखिक रूप से कहा, "क्या हमें यह मामला लेना चाहिए? क्योंकि मैं भी कॉलेजियम का हिस्सा हूं."
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि जस्टिस इस मामले की सुनवाई करें. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा, "आपमें से कई जस्टिस कॉलेजियम के सदस्य होंगे. यह आपत्ति कभी दूर नहीं होगी."
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की जांच करने का फैसला किया. पीठ ने टिप्पणी की, "इसके बाद हम नोटिस जारी करेंगे. याचिका को और बेहतर शब्दों में तैयार किया जा सकता था." इस पर हेगड़े ने कहा कि वह इस टिप्पणी से सहमत हैं. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें. याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाती है."
याचिका में यह तर्क दिया गया कि संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें शीर्ष अदालत के 2015 के एनजेएसी मामले के फैसले में बताए गए कारकों को ध्यान में रखा जाए.
'सेकंड जजेस केस' में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, जून 1999 में पहली बार एमओपी का मसौदा तैयार किया गया थ. एमओपी में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी.
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