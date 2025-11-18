ETV Bharat / bharat

बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, केंद्र और ED-CBI को भेजा नोटिस

अनिल अंबानी ( File/ IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), इसकी समूह कंपनियों और उनके प्रमोटर से जुड़े कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और अन्य को नोटिस जारी किया. यह मामला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन भी शामिल थे. याचिकाकर्ता, पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष पक्ष रखा. याचिका पर विचार करने के बाद, पीठ ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होने की संभावना है. याचिका में सरकारी धन के योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कई संस्थाओं में संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संबंधित कार्यवाही, कथित धोखाधड़ी के केवल एक छोटे से हिस्से को संबोधित करती है.