ETV Bharat / bharat

बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, केंद्र और ED-CBI को भेजा नोटिस

जनहित याचिका में सरकारी धन के योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग और रिलायंस एडीए समूह की कई संस्थाओं में संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है.

SC notice to Centre CBI ED Anil Ambani and others on plea alleging massive banking corporate fraud
अनिल अंबानी (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), इसकी समूह कंपनियों और उनके प्रमोटर से जुड़े कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और अन्य को नोटिस जारी किया.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन भी शामिल थे. याचिकाकर्ता, पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष पक्ष रखा. याचिका पर विचार करने के बाद, पीठ ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होने की संभावना है.

याचिका में सरकारी धन के योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कई संस्थाओं में संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संबंधित कार्यवाही, कथित धोखाधड़ी के केवल एक छोटे से हिस्से को संबोधित करती है.

याचिका में दावा किया गया कि एजेंसियां ​​बैंक अधिकारियों, लेखा परीक्षकों या नियामकों की भूमिका की जांच नहीं कर रही हैं और इसे एक 'गंभीर विफलता' करार दिया गया. याचिका में यह भी कहा गया है कि व्यवस्थित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के निष्कर्षों को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में न्यायिक रूप से "मान्यता" दी गई है.

याचिका में दावा किया गया है कि आरकॉम और उसकी सहायक कंपनियों, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम ने 2013 से 2017 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ (consortium) से 31,580 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया. अक्टूबर 2020 में प्राप्त एसबीआई द्वारा कराए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में कथित तौर पर "बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग" का खुलासा हुआ, जिसमें असंबंधित ऋणों (Unrelated loans) को चुकाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का उपयोग भी शामिल था. जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये निष्कर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग में हेरफेर और खातों में हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं.

यह भी पढ़ें- सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरित मंजूरी' पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, क्या है पूरा मामला

TAGGED:

ANIL AMBANI
SUPREME COURT
BANKING CORPORATE FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.