तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर का नियंत्रण ASI को सौंपने की याचिका पर SC का नोटिस

तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का नियंत्रण एएसआई को दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 23, 2026 at 1:04 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै की हिंदू अधिकार संस्था हिंदू धर्म परिषद की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एएसआई को तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह मंदिर अभी दीपाथून (पत्थर का खंभा) लैंप जलाने के विवाद में फंसा हुआ है.

यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट ने 6 जनवरी को मामले का निपटारा कर दिया था. एक वकील ने कोर्ट को बताया कि पार्टियां स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने पर विचार कर रही हैं.

एक वकील ने कहा, “(मद्रास हाई कोर्ट की) डिवीजन बेंच ने दीया जलाने की इजाजत दे दी है. इसलिए, पार्टियां एसएलपी फाइल करने पर विचार कर रही हैं…” याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से इस मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने हिंदू धर्म परिषद की अर्जी पर नोटिस जारी किया.

याचिका में तिरुपरनकुंद्रम हिल के दीपा पिलर के ऊपर मौजूद दीपाथून (पुराने पत्थर का लैंप पोस्ट) पर रोज़ाना 24 घंटे हमेशा के लिए एक दीया जलाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है. 6 जनवरी को, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की अपील खारिज करते हुए, पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि पारंपरिक कार्तिगई दीपम को थिरुपरनकुंद्रम हिल की चोटी पर जलाया जाए. सरकार ने घोषणा की कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आदेश को कन्फर्म करते हुए, सिकंदर दरगाह के पास के खंभे को "दीपतून" (एक पत्थर का खंभा जो दीया जलाने के लिए होता है) बताया.

स्वामीनाथन ने एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की याचिका पर मंदिर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सालाना कार्तिगई त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने दीये के खंभे पर दीया जलाने की इजाजत दें. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दीया जलाना मंदिर और कार्तिगई दीपम उत्सव से जुड़ी एक पुरानी धार्मिक प्रथा है, और इस प्रथा का ऐतिहासिक आधार है.

राज्य सरकार ने रिट याचिका का विरोध करते हुए मंदिर प्रशासन के जरिए यह तर्क दिया कि पहाड़ी की चोटी पर लैंप पिलर होने का कोई पक्का सबूत नहीं है, जैसा कि बताया गया है. सरकार दरगाह के पास बताई गई जगह पर दीया जलाने के खिलाफ थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यह पहाड़ी सिकंदर दरगाह का भी घर है.

