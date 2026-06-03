ETV Bharat / bharat

SC : शादी के बाद भी बेटी का मायके से संबंध खत्म नहीं होता, हक देने से सरकार मना नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को केवल विवाह के कारण परिवार से बाहर मान लेना भेदभावपूर्ण है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 2:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा स्थिति किसी पर निर्भर होने का फैसला नहीं कर सकती और यह मानना ​​संवैधानिक रूप से गलत है कि शादीशुदा बेटी अपने माता-पिता के परिवार से आजाद है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी की शादी की वजह से उसे किसी वेलफेयर स्कीम का फायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह पात्रता मापदंड पूरा करती हो.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में वेलफेयर स्कीम तक महिलाओं की पहुंच को नया आकार देने के लिए तैयार है, जिसमें यह पक्का किया गया है कि पुरानी, ​​लिंग पक्षपाती सोच के आधार पर फायदे रोके नहीं जा सकते.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा कि यह मानना ​​कि शादीशुदा बेटी अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं रहती, “संवैधानिक रूप से गलत है.”

बेंच ने कहा कि शादी न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के रिश्ते को खत्म करती है और न ही यह मानने का कोई सही आधार देती है कि उस पर कोई निर्भरता नहीं है. इसमें कहा गया है कि आजकल की सामाजिक सच्चाई यह दिखाती है कि कई शादीशुदा बेटियां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं या उन पर निर्भर रहती हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह, ऐसे बेटे भी हो सकते हैं जो परिभाषा में शामिल होने के बावजूद परिवार पर निर्भर नहीं हैं." बेंच ने कहा, "निर्भरता एक तथ्य का सवाल है और इसे सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर पक्के तौर पर तय नहीं किया जा सकता."

बेंच ने इस बात पर खास तौर पर ध्यान दिया कि यह स्कीम शादीशुदा बेटे को विचार से बाहर नहीं करती है. “बेटा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद परिवार में ही रहता है, जबकि बेटी सिर्फ इसलिए परिवार से बाहर रह जाती है क्योंकि वह शादीशुदा है."

बेंच ने कहा, "यह भेदभाव लिंग-आधारित रूढ़िवादिता पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और अपने मायके के परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर देती है."

बेंच ने कहा कि ऐसी सोच बराबरी की संवैधानिक गारंटी के साथ मेल नहीं खाती और लैंगिक असमानता की पुरानी सोच को बनाए रखती है, जिसे संविधान खत्म करना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें उत्तर प्रदेश के अमेठी की शादीशुदा बेटी कुलसुम निशा की अपील को स्वीकार करते हुए कहीं.

निशा को उसकी मां की मौत के बाद सिर्फ इस आधार पर सही दाम की दुकान का आवंटन नहीं दिया गया कि वह शादीशुदा थी। उसकी मां, बदरुन निशा को 2013 में सही दाम की दुकान आवंटित की गई थी.

बेंच ने कहा कि राज्य की यह बात भी उतनी ही गलत है कि शादीशुदा बेटी स्थानीय रहने की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती. बेंच ने कहा कि सभी शादीशुदा बेटियों को पूरी तरह से बाहर रखना, इस अंदाजे पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि हर शादीशुदा बेटी जरूरी तौर पर कहीं और रहती है. कोर्ट ने कहा, “संवैधानिक फैसले ऐसी सोच पर आधारित नहीं हो सकते जो बहुत ज़्यादा हों और असलियत से अलग हों.”

बेंच ने कहा कि डिपेंडेंट कोटे का मकसद न तो डीलरशिप में उत्तराधिकार या विरासत और न ही वंश के लिए कोई इनाम देना है.

इसका उद्देश्य सीमित और विशिष्ट है: मृतक डीलर के आश्रित परिवार को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित करना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक बार जब निर्भरता को मुख्य मानदंड मान लिया जाता है, तो सिर्फ शादीशुदा बेटी को उसकी शादीशुदा स्थिति के आधार पर बाहर करना पूरी तरह से बेतुका और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है."

पीठ ने कहा कि विवाहित बेटियों को ‘परिवार’ की परिभाषा से बाहर रखना उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और स्पष्ट रूप से मनमाना है. बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और उचित मूल्य की दुकानें के अनुकंपा के आधार पर आवंटन के लिए शादीशुदा बेटियों को “परिवार” की परिभाषा से बाहर रखने को असंवैधानिक घोषित कर दिया. बेंच ने सक्षम अधिकारी को चार हफ़्ते के अंदर कुलसुम निशा के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

क्या है मामला
याचिकाकर्ता की मां की मार्च 2024 में मौत हो गई. बाद में, कुलसुम- जो दुकान चलाने में अपनी मां की सहायता कर रही थी और अपनी चार बहनों का भरण-पोषण करने वाली एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी, जिनमें से एक दृष्टिबाधित है- ने आवंटन के लिए आवेदन किया.

याचिकाकर्ता की अर्जी को अधिकारियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. यह फैसला इस आधार पर दिया गया कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी 'परिवार' की परिभाषा में नहीं आती है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने पैटरनिटी केस में DNA जांच की दी इजाजत, 26 साल के युवक की सच्चाई की तलाश का समर्थन किया

TAGGED:

सुप्रीम कोर्ट फैसला शादीशुदा बेटी
GENDER EQUALITY SUPREME COURT INDIA
MARRIED DAUGHTER WELFARE BENEFITS
प्रीम कोर्ट जेंडर समानता फैसला
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.