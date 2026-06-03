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SC : शादी के बाद भी बेटी का मायके से संबंध खत्म नहीं होता, हक देने से सरकार मना नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा स्थिति किसी पर निर्भर होने का फैसला नहीं कर सकती और यह मानना ​​संवैधानिक रूप से गलत है कि शादीशुदा बेटी अपने माता-पिता के परिवार से आजाद है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी की शादी की वजह से उसे किसी वेलफेयर स्कीम का फायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह पात्रता मापदंड पूरा करती हो. सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में वेलफेयर स्कीम तक महिलाओं की पहुंच को नया आकार देने के लिए तैयार है, जिसमें यह पक्का किया गया है कि पुरानी, ​​लिंग पक्षपाती सोच के आधार पर फायदे रोके नहीं जा सकते. जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा कि यह मानना ​​कि शादीशुदा बेटी अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं रहती, “संवैधानिक रूप से गलत है.” बेंच ने कहा कि शादी न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के रिश्ते को खत्म करती है और न ही यह मानने का कोई सही आधार देती है कि उस पर कोई निर्भरता नहीं है. इसमें कहा गया है कि आजकल की सामाजिक सच्चाई यह दिखाती है कि कई शादीशुदा बेटियां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं या उन पर निर्भर रहती हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह, ऐसे बेटे भी हो सकते हैं जो परिभाषा में शामिल होने के बावजूद परिवार पर निर्भर नहीं हैं." बेंच ने कहा, "निर्भरता एक तथ्य का सवाल है और इसे सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर पक्के तौर पर तय नहीं किया जा सकता." बेंच ने इस बात पर खास तौर पर ध्यान दिया कि यह स्कीम शादीशुदा बेटे को विचार से बाहर नहीं करती है. “बेटा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद परिवार में ही रहता है, जबकि बेटी सिर्फ इसलिए परिवार से बाहर रह जाती है क्योंकि वह शादीशुदा है." बेंच ने कहा, "यह भेदभाव लिंग-आधारित रूढ़िवादिता पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और अपने मायके के परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर देती है." बेंच ने कहा कि ऐसी सोच बराबरी की संवैधानिक गारंटी के साथ मेल नहीं खाती और लैंगिक असमानता की पुरानी सोच को बनाए रखती है, जिसे संविधान खत्म करना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें उत्तर प्रदेश के अमेठी की शादीशुदा बेटी कुलसुम निशा की अपील को स्वीकार करते हुए कहीं.