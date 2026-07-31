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सुप्रीम कोर्ट: विदेश मंत्रालय रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के DNA मैचिंग में मदद करेगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए, लापता या घायल हुए भारतीयों के परिवारों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करे, और एमईए को आदेश दिया कि वह शवों के साथ रिश्तेदारों का डीएनए मैचिंग करने में मदद करे. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल डीएनए टेस्टिंग चाहते हैं. हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कुछ परिवार डीएनए टेस्टिंग से मना कर रहे हैं और सरकार इसमें मदद कर रही है क्योंकि रूसी भी बिना टेस्टिंग के शव नहीं दे रहे हैं. भाटी ने इस मामले में भारतीय दूतावास की बहुत ज़्यादा कोशिश पर जोर दिया, और डीएनए के बारे में अपने दावों को सपोर्ट करने वाले ईमेल की ओर इशारा किया.

वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि ईमेल समझ सकें. पीठ ने एमईए से परिवार के सदस्यों और पार्थिव शरीर के बीच डीएनए मैचिंग की सुविधा देने को कहा. भाटी ने कहा, “हम सिर्फ परिवारों से बातचीत करना चाहते हैं. हम परिवारों की मदद और सुविधा कर रहे हैं…” याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से एमईए और याचिकाकर्ताओं के बीच मीटिंग का निर्देश देने की अपील की.

सीजेआई ने भाटी को सुझाव दिया कि वे एक नोडल ऑफिसर को बताएं और परिवार वालों को उनसे मिलने दें. वकील ने पूछा कि परिवारों को रूस में 1.5 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने की जरूरत क्यों है, यह दिल्ली में होना चाहिए, और परिवारों को यहां रूसी दूतावास में अपने दावे जमा करने चाहिए.

प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, पीठ ने विदेश मंत्रालय से प्रभावित परिवारों को यहां रूसी दूतावास के साथ मुआवजे के दावे दायर करने में सहायता करने और स्थानीय भाषाओं में सभी प्रासंगिक जानकारी और अपडेट प्रदान करने को कहा.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विदेश मंत्रालय एक नोडल ऑफिसर को नोटिफाई करेगा, जिसका विवरण और संपर्क नंबर रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, लापता हुए या घायल हुए लोगों के परिवारों को दिया जाएगा.