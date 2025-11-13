ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, 'दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत गंभीर, मास्क भी पर्याप्त नहीं'

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकीलों को वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनने की सलाह दी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : November 13, 2025 at 4:58 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर एक बहुत ही गंभीर मामला है और वकीलों को वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सिर्फ़ मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है.

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को बहुत गंभीर बताया. पीठ ने पूछा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यक्ष रूप से क्यों पेश हुए.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, "आप सभी यहां क्यों उपस्थित हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है. कृपया इसका लाभ उठाएं." उन्होंने कहा कि प्रदूषण से स्थायी नुकसान होने की संभावना है.

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने आगे कहा, "मास्क भी पर्याप्त नहीं हैं. यह पर्याप्त नहीं होगा. हम मुख्य न्यायाधीश से भी इस बारे में चर्चा करेंगे..." केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सुबह के बुलेटिन के अनुसार, शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 404 रहा, जो खतरनाक रूप से उच्च प्रदूषण स्तर को दर्शाता है.

बुधवार को शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को किसानों द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट का एक प्रमुख कारण है.

सोमवार को राजधानी के अधिकांश भागों में AQI का स्तर 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो अत्यंत खराब से लेकर गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाता है. पड़ोसी क्षेत्रों में भी स्थिति बेहतर नहीं है, फरीदाबाद में 312, गाजियाबाद में 318, ग्रेटर नोएडा में 325, गुरुग्राम में 328 और नोएडा में 310 अंक हैं, जो सभी 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में हैं.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन, तथा फेफड़ों और हृदय की दीर्घकालिक समस्याएं बिगड़ सकती हैं. कई निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई और आंखों तथा गले में जलन की शिकायत की, क्योंकि शहर में दिनभर धुंध छाई रही.

