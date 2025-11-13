ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, 'दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत गंभीर, मास्क भी पर्याप्त नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर एक बहुत ही गंभीर मामला है और वकीलों को वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सिर्फ़ मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है. न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को बहुत गंभीर बताया. पीठ ने पूछा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यक्ष रूप से क्यों पेश हुए. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, "आप सभी यहां क्यों उपस्थित हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है. कृपया इसका लाभ उठाएं." उन्होंने कहा कि प्रदूषण से स्थायी नुकसान होने की संभावना है. न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने आगे कहा, "मास्क भी पर्याप्त नहीं हैं. यह पर्याप्त नहीं होगा. हम मुख्य न्यायाधीश से भी इस बारे में चर्चा करेंगे..." केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सुबह के बुलेटिन के अनुसार, शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 404 रहा, जो खतरनाक रूप से उच्च प्रदूषण स्तर को दर्शाता है.