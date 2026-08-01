ETV Bharat / bharat

जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कॉलेजियम व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, बोले- 'जनता को जानने का है हक'

उन्होंने कहा कि कॉलेजियम द्वारा कारण न बताने से गलत लोग न्यायपालिका में आ सकते हैं, जो नागरिकों की तुलना 'चींटियों' से करते हैं.

Justice Ujjal Bhuyan
जस्टिस उज्ज्वल भुयान (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 1, 2026 at 7:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या चल रहा है और उनके न्यायाधीश कौन होंगे. जजों की नियुक्ति के पीछे के कारणों को उजागर न करने के लिए कॉलेजियम की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी अपारदर्शिता न्यायाधीशों को असंवैधानिक टिप्पणियां करने की गुंजाइश देती है.

वह कानूनी थिंक-टैंक 'विधि' की जाल्दी (JALDI) पहल द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के विमोचन के दौरान एक पैनल चर्चा में बोल रहे थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कारण न बताकर, यह संस्था वास्तव में उन कई न्यायाधीशों के साथ अन्याय करती है जो वास्तव में उत्कृष्ट हैं और जिन्होंने बेहतरीन काम किया है.

जस्टिस भुयान ने कहा- "इसके विपरीत, कारणों को छिपाकर, हम ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यायपालिका में प्रवेश करने का रास्ता भी बना देते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को 'चींटियां' कह सकते हैं और ऐसी अन्य टिप्पणियां कर सकते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं."

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए, "कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ कारण बताए जाने चाहिए." जस्टिस भुयान ने कहा कि हाल ही में एक हाई कोर्ट के जज ने ऐसी टिप्पणियां की थीं.

हालांकि भुयान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने 2024 में वीएचपी (VHP) के एक कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियों से भारी विवाद खड़ा कर दिया था. जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसे "हेट स्पीच" करार दिया था.

HC जज ने कहा था, "हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को न मारें, और यह सीख हमारे अंदर बसी हुई है. शायद इसीलिए हम सहनशील और दयालु हैं. जब दूसरे दुखी होते हैं तो हमें दर्द होता है. लेकिन आपके कल्चर में, छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों को मारते हुए देखा जाता है. आप उनसे सहनशील और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

जस्टिस भुयान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पिछले तीन बयानों में जजों को आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं था. उन्होंने कहा, "कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वे कुछ हद तक फ़ॉर्मूला वाले या कॉपी-पेस्ट वाले थे. लेकिन सिफारिशों को सही ठहराने के लिए कम से कम कुछ कारण तो दिए गए थे."

जस्टिस भुयान ने कहा कि 'जाल्दी' (JALDI) टीम को कॉलेजियम प्रणाली में अपारदर्शिता के पहलू पर भी गौर करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मैंने कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पिछले तीन बयान देखे हैं... पिछले बयानों के विपरीत, इनमें पदोन्नति की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं दिया गया है. जबकि पहले की प्रत्येक सिफारिश को किसी न किसी कारण का समर्थन प्राप्त था... सिफारिशों को सही ठहराने के लिए कुछ कारण दिए गए थे... क्या यह पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटना है? ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं."

उन्होंने टिप्पणी की: "इसे हम 'रिफ्लेक्सिव गैप' (विरोधाभासी अंतर) कह सकते हैं. एक ऐसी न्यायपालिका जिसने अपने अदालती फैसलों में तो पारदर्शिता को अपनाया है, लेकिन वही सिद्धांत अपनी खुद की गठन प्रक्रियाओं (जजों की नियुक्ति) पर लागू करने में काफी सतर्क रही है."

उन्होंने कहा, "नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या हो रहा है. उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके न्यायाधीश कौन होंगे. उन्हें यह जानने का अधिकार है कि न्यायाधीश ने किस तरह के फैसले दिए हैं. यह सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश ललित के कार्यकाल के दौरान एक सिफारिश "परवान नहीं चढ़ सकी थी. लेकिन उसके पीछे के कारण बताए गए थे. और काफी अच्छे कारण दिए गए थे."

18 जनवरी, 2023 के कॉलेजियम के एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश को दोहराया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कारण काफी ठोस हैं. उन्होंने कहा, "कम से कम, मैं तो उनसे संतुष्ट हूं. यह अलग बात है कि साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर मुझे लगता है कि विचार किया जाना चाहिए."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

COLLEGIUM SYSTEM TRANSPARENCY
COLLEGIUM JUDICIAL APPOINTMENT
कॉलेजियम व्यवस्था विवाद
सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति
JUSTICE UJJAL BHUYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.