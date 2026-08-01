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जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कॉलेजियम व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, बोले- 'जनता को जानने का है हक'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या चल रहा है और उनके न्यायाधीश कौन होंगे. जजों की नियुक्ति के पीछे के कारणों को उजागर न करने के लिए कॉलेजियम की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी अपारदर्शिता न्यायाधीशों को असंवैधानिक टिप्पणियां करने की गुंजाइश देती है.

वह कानूनी थिंक-टैंक 'विधि' की जाल्दी (JALDI) पहल द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के विमोचन के दौरान एक पैनल चर्चा में बोल रहे थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कारण न बताकर, यह संस्था वास्तव में उन कई न्यायाधीशों के साथ अन्याय करती है जो वास्तव में उत्कृष्ट हैं और जिन्होंने बेहतरीन काम किया है.

जस्टिस भुयान ने कहा- "इसके विपरीत, कारणों को छिपाकर, हम ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यायपालिका में प्रवेश करने का रास्ता भी बना देते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को 'चींटियां' कह सकते हैं और ऐसी अन्य टिप्पणियां कर सकते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं."

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए, "कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ कारण बताए जाने चाहिए." जस्टिस भुयान ने कहा कि हाल ही में एक हाई कोर्ट के जज ने ऐसी टिप्पणियां की थीं.

हालांकि भुयान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने 2024 में वीएचपी (VHP) के एक कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियों से भारी विवाद खड़ा कर दिया था. जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसे "हेट स्पीच" करार दिया था.

HC जज ने कहा था, "हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को न मारें, और यह सीख हमारे अंदर बसी हुई है. शायद इसीलिए हम सहनशील और दयालु हैं. जब दूसरे दुखी होते हैं तो हमें दर्द होता है. लेकिन आपके कल्चर में, छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों को मारते हुए देखा जाता है. आप उनसे सहनशील और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

जस्टिस भुयान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पिछले तीन बयानों में जजों को आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं था. उन्होंने कहा, "कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वे कुछ हद तक फ़ॉर्मूला वाले या कॉपी-पेस्ट वाले थे. लेकिन सिफारिशों को सही ठहराने के लिए कम से कम कुछ कारण तो दिए गए थे."