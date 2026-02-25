ETV Bharat / bharat

किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से गलत : SC जस्टिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, किसी भी माध्यम से, जैसे भाषण, मीम, कार्टून, विज़ुअल आर्ट्स वगैरह, किसी भी समुदाय को बदनाम करना और नीचा दिखाना संवैधानिक रूप से गलत है.

जस्टिस भुइयां ने नेटफ्लिक्स फिल्म के शीर्षक “घूसखोर पंडत” को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने अलग फैसले में यह टिप्पणी की. वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की पीठ ने फिल्ममेकर के टाइटल बदलने पर सहमत होने के बाद केस बंद कर दिया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अपने फैसले में जस्टिस भुइयां ने कहा कि भाईचारे का विचार दूसरों की भलाई की गहरी भावना के रूप में देखा गया था और इसे व्यक्तिवाद को संतुलित करने के लिए जरूरी समझा गया था, जिससे अराजकता को रोका जा सके और समाज में नैतिक व्यवस्था बनी रहे.

उन्होंने कहा कि पश्चिम के उलट, भारत में भाईचारे को समाज के अलग-अलग हिस्सों में बराबरी लाने और तालमेल बिठाने के लिए एक जरूरी जरिया माना जाता है. उन्होंने कहा कि यह समाज में भेदभाव को दूर करने और सबकी भलाई के लिए काम करने का एक जरिया है. इसलिए, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में, भाईचारा सामाजिक न्याय, समानता और उत्थान के बड़े लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक गतिशील और समावेशी भूमिका निभाता है.

उन्होंने कहा, "इसलिए, संवैधानिक रूप से किसी के लिए भी, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, किसी भी माध्यम से, जैसे भाषण, मीम, कार्टून, विज़ुअल आर्ट्स वगैरह, किसी भी समुदाय को बदनाम करना और नीचा दिखाना गलत है."

जस्टिस भुइयां ने कहा कि किसी भी विशेष समुदाय को धर्म, भाषा, जाति या इलाके के आधार पर टारगेट करना संविधान का उल्लंघन होगा, चाहे वह कोई भी हो. उन्होंने कहा, “यह बात खास तौर पर उन सार्वजनिक हस्तियों के लिए सच है जो ऊंचे संवैधानिक पदों पर हैं और जिन्होंने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है.”