ETV Bharat / bharat

किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से गलत : SC जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषण, मीम, कला या किसी भी माध्यम से किसी समुदाय को बदनाम करना असंवैधानिक है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 25, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, किसी भी माध्यम से, जैसे भाषण, मीम, कार्टून, विज़ुअल आर्ट्स वगैरह, किसी भी समुदाय को बदनाम करना और नीचा दिखाना संवैधानिक रूप से गलत है.

जस्टिस भुइयां ने नेटफ्लिक्स फिल्म के शीर्षक “घूसखोर पंडत” को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने अलग फैसले में यह टिप्पणी की. वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की पीठ ने फिल्ममेकर के टाइटल बदलने पर सहमत होने के बाद केस बंद कर दिया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अपने फैसले में जस्टिस भुइयां ने कहा कि भाईचारे का विचार दूसरों की भलाई की गहरी भावना के रूप में देखा गया था और इसे व्यक्तिवाद को संतुलित करने के लिए जरूरी समझा गया था, जिससे अराजकता को रोका जा सके और समाज में नैतिक व्यवस्था बनी रहे.

उन्होंने कहा कि पश्चिम के उलट, भारत में भाईचारे को समाज के अलग-अलग हिस्सों में बराबरी लाने और तालमेल बिठाने के लिए एक जरूरी जरिया माना जाता है. उन्होंने कहा कि यह समाज में भेदभाव को दूर करने और सबकी भलाई के लिए काम करने का एक जरिया है. इसलिए, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में, भाईचारा सामाजिक न्याय, समानता और उत्थान के बड़े लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक गतिशील और समावेशी भूमिका निभाता है.

उन्होंने कहा, "इसलिए, संवैधानिक रूप से किसी के लिए भी, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, किसी भी माध्यम से, जैसे भाषण, मीम, कार्टून, विज़ुअल आर्ट्स वगैरह, किसी भी समुदाय को बदनाम करना और नीचा दिखाना गलत है."

जस्टिस भुइयां ने कहा कि किसी भी विशेष समुदाय को धर्म, भाषा, जाति या इलाके के आधार पर टारगेट करना संविधान का उल्लंघन होगा, चाहे वह कोई भी हो. उन्होंने कहा, “यह बात खास तौर पर उन सार्वजनिक हस्तियों के लिए सच है जो ऊंचे संवैधानिक पदों पर हैं और जिन्होंने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है.”

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही गीत गाए; बोलने की आजादी ही नियम है. उन्होंने कहा कि हर किसी को किसी भी आम मुद्दे पर अपनी राय बनाने का बुनियादी अधिकार है.

उन्होंने कहा, “प्रदर्शन और हिंसा की धमकियों से बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता. यह कानून के राज को नकारने और ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के आगे सरेंडर करने जैसा होगा.” यह मूलतः साथी मनुष्य के प्रति आदर और श्रद्धा का दृष्टिकोण है.

उन्होंने कहा, "इसलिए, भाईचारे की भावना बढ़ाना और जाति, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना साथी नागरिकों का सम्मान करना एक संवैधानिक धर्म है जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए."

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक स्वतंत्रता को केवल अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही उचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है और प्रतिबंध को आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए न कि सुविधा या समीचीनता के दलदल में फंसने के आधार पर.

उन्होंने कहा, “एस. रंगराजन केस में भी, इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस सिद्धांत को कन्फर्म और रिपीट किया था कि सेंसर बोर्ड या कोर्ट द्वारा किसी फिल्म को जज करने का स्टैंडर्ड कॉमन सेंस और समझदार वाले आम आदमी का होना चाहिए, न कि किसी अजीब या हाइपरसेंसिटिव आदमी का.”

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण मामले में स्वत: संज्ञान मामला बंद किया, अब NGT करेगा सीधी निगरानी

TAGGED:

SUPREME COURT JUDGE UJJAL BHUYAN
GHOOSKHOR PANDAT
जस्टिस उज्जवल भुइयां
सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.