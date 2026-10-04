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लाखों भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी है: जस्टिस भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ( IANS )

हैदराबाद: चुनाव आयोग के मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रक्रिया जो लाखों लोगों को वोट देने से रोकती है, उन्हें 'अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक' बना देतr है, वह 'पूरी तरह से मनमानी' है और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है.