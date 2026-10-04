लाखों भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी है: जस्टिस भुइयां
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने हैदराबाद स्थित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को दो वर्गों में नहीं बांटता.
Published : October 4, 2026 at 9:08 PM IST
हैदराबाद: चुनाव आयोग के मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रक्रिया जो लाखों लोगों को वोट देने से रोकती है, उन्हें 'अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक' बना देतr है, वह 'पूरी तरह से मनमानी' है और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है.
उन्होंने कहा, "कोई भी बात इसे सही नहीं ठहरा सकती."
जस्टिस भुइयां ने इस बात पर जोर दिया कि वोट देने का अधिकार, जो भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ा है और अनुच्छेद 326 के तहत सुरक्षित है, बिना किसी नोटिस के उससे छेड़छाड़ या उसे छीना नहीं जा सकता.
जस्टिस भुइयां हैदराबाद में 19वीं नालसर-जस्टिस बी.आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 के समापन समारोह में भाषण दे रहे थे. उन्होंने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया. हालांकि, उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की पृष्ठभूमि में SIR प्रक्रिया को लेकर कानूनी और राजनीतिक जांच और सवाल बढ़ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि "अगर किसी भी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है, यानी ऐसे नागरिक जिनके पास मतदान का अधिकार न हो, तो ऐसी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से मनमानी है."
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