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आसाराम को अंतरिम राहत देने से SC का इनकार, राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार से खुद को धर्मगुरु बताने वाले आसाराम की उस याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में उन्होंने 2013 में एक नाबालिग के रेप केस में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब मांगा. सुनवाई के दौरान आसाराम की तरफ से वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट की उम्र 80 साल से ज्यादा है और उन्हें कई बीमारियाँ हैं.

राज्य सरकार की तरफ से पेश एक वकील ने बेंच को बताया कि आसाराम को 2 जून को अस्पताल ले जाया गया था और उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं पाया गया. बेंच ने मौखिक रूप से कहा, 'हम अभी बेल नहीं दे रहे हैं.' बेंच ने आगे कहा, 'राज्य की बात सुनने के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि क्या बेल देने की बहुत जरूरत है, जैसे कि ऐसी हालत में जहाँ उनकी जान को खतरा हो.'

आसाराम के वकील ने कहा कि उनका क्लाइंट सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ है. पीड़ित के वकील ने इस बात का विरोध किया. बेंच ने पिटीशनर को दी जा रही मेडिकल सुविधाएं जारी रखने का निर्देश दिया और बेल पर तभी विचार करने पर सहमत हुई जब उसकी सेहत गंभीर हो.