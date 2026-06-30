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आसाराम को अंतरिम राहत देने से SC का इनकार, राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आसाराम की याचिका पर नोटिस जारी किया, फिलहाल सजा रोकने से मना किया.

SC ISSUES NOTICE TO RAJASTHAN
आसाराम बाबू (फाइल फोटो) (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : June 30, 2026 at 1:33 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार से खुद को धर्मगुरु बताने वाले आसाराम की उस याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में उन्होंने 2013 में एक नाबालिग के रेप केस में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब मांगा. सुनवाई के दौरान आसाराम की तरफ से वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट की उम्र 80 साल से ज्यादा है और उन्हें कई बीमारियाँ हैं.

राज्य सरकार की तरफ से पेश एक वकील ने बेंच को बताया कि आसाराम को 2 जून को अस्पताल ले जाया गया था और उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं पाया गया. बेंच ने मौखिक रूप से कहा, 'हम अभी बेल नहीं दे रहे हैं.' बेंच ने आगे कहा, 'राज्य की बात सुनने के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि क्या बेल देने की बहुत जरूरत है, जैसे कि ऐसी हालत में जहाँ उनकी जान को खतरा हो.'

आसाराम के वकील ने कहा कि उनका क्लाइंट सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ है. पीड़ित के वकील ने इस बात का विरोध किया. बेंच ने पिटीशनर को दी जा रही मेडिकल सुविधाएं जारी रखने का निर्देश दिया और बेल पर तभी विचार करने पर सहमत हुई जब उसकी सेहत गंभीर हो.

बयान सुनने के बाद बेंच ने सजा सस्पेंड करने की अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा. बेंच ने यह भी साफ किया कि अगर पिटीशनर की सेहत में कोई गिरावट आती है तो वह मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन कर सकता है.

27 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आसाराम की सजा को बरकरार रखा, लेकिन आईपीसी और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत एक बच्चे पर गैंगरेप और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े आरोपों से उन्हें बरी कर दिया.

अप्रैल 2018 में आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का दोषी ठहराया गया था और आईपीसी और पॉक्सो (POCSO) एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कई नियमों के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

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