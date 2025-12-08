ETV Bharat / bharat

कर्नाटक CM सिद्धारमैया को SC का नोटिस, चुनाव रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से 2023 के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है. पीठ ने याचिका पर सिद्धारमैया से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

याचिका के. शंकरा नामक व्यक्ति ने दायर की है. इससे पहले इसी साल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में मैसूरु की वरुणा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका कार्रवाई के कारण की कमी (want of cause of action) और कानून द्वारा वर्जित होने (barred by law) दोनों आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है.

याचिकाकर्ता के. शंकरा ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि वह वरुणा के मतदाता हैं और सोमेश्वरपुरा, कूड़ानाहल्ली से ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं. उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 100 के कई प्रावधानों के तहत सिद्धारमैया की जीत को शून्य या अमान्य घोषित करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.