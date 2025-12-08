ETV Bharat / bharat

कर्नाटक CM सिद्धारमैया को SC का नोटिस, चुनाव रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 विधानसभा चुनावों में वरुणा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था.

Karnataka CM Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया. (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : December 8, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से 2023 के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है. पीठ ने याचिका पर सिद्धारमैया से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

याचिका के. शंकरा नामक व्यक्ति ने दायर की है. इससे पहले इसी साल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में मैसूरु की वरुणा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका कार्रवाई के कारण की कमी (want of cause of action) और कानून द्वारा वर्जित होने (barred by law) दोनों आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है.

याचिकाकर्ता के. शंकरा ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि वह वरुणा के मतदाता हैं और सोमेश्वरपुरा, कूड़ानाहल्ली से ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं. उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 100 के कई प्रावधानों के तहत सिद्धारमैया की जीत को शून्य या अमान्य घोषित करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि 'गृह ज्योति', 'गृह लक्ष्मी', 'अन्न भाग्य', 'युवा निधि' और 'शक्ति' जैसी योजनाएं भ्रष्ट आचरण हैं. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के बराबर हैं. वहीं, सिद्धारमैया के वकील ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण के इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस तथ्य या उदाहरण पेश करने में विफल रहा.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों का अभाव था, कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया था, और यह कानून द्वारा प्रतिबंधित था. एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, इसने दोहराया कि किसी राजनीतिक दल द्वारा घोषणापत्र में किए गए वादे किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण नहीं माने जा सकते.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

KARNATAKA HIGH COURT
KARNATAKA CM SIDDARAMAIAH
सिद्धारमैया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
वरुणा विधानसभा सीट
SC NOTICE TO SIDDARAMAIAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.