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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, राहुल गांधी ने लगाई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 12 अन्य विपक्षी नेताओं की एक याचिका पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं.

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर ध्यान दिया है.हालांकि पीठ ने उस याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया.जब वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं के आचरण और बयानों का जिक्र किया तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम कोई अलग-थलग दुनिया में नहीं बैठे हैं. हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान दे रहे हैं और अदालत में क्या कह रहे हैं. हमें सब कुछ पता है." कोर्ट ने कहा कि उसके सामने इसको लेकर जो भी याचिकाएं लगाई गईं हैं, सभी की बात सुनी जाएगी. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कोई भी हमें (न्यायपालिका को) डरा-धमका नहीं सकता."

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को कोर्ट तक निकाले जाने वाले मार्च के खिलाफ दायर एक याचिका पर भी सुनवाई की. इसको लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया गया है. आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राय दी थी. इस रिपोर्ट के आधार पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक याचिका लगा रखी है. उन्होंने एसआईआर को रद्द करने की मांग की है. इस पर बेंच ने चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से एक और याचिका पर जवाब मांगा है. इस याचिका में दिल्ली में जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के दर्जे से हटाने को चुनौती दी गई है.