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अवैध रेत खनन ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( PTI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी रेत खनन ने पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (National Chambal Sanctuary) में तबाही मचाई है, जिससे घड़ियाल बचाने की परियोजना के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है. यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पास किया. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 'इन री: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और लुप्तप्राय जलीय वन्यजीवों के लिए खतरा' वाले एक स्वत: संज्ञान लेने के केस में दिया. जस्टिस मेहता ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें शामिल मुद्दे बहुत चिंता की बात हैं, क्योंकि नदी के किनारे बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पर्यावरण संकट और तबाही मचा दी है, जिससे घड़ियाल बचाने की परियोजना को ही गंभीर खतरा हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकारें खुद समर्थक थीं और जिन्हें बढ़ावा देना उनकी जिम्मेदारी थी.” बेंच ने गैर-कानूनी कामों को रोकने में नाकाम रहने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की कड़ी आलोचना की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया कि वे गैर-कानूनी रेत निकालने के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले सभी रास्तों पर हाई-रिज़ॉल्यूशन, वाई-फाई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं. बेंच ने निर्देश दिया कि इन कैमरों से मिलने वाली लाइव फीड को जिला पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी के सीधे कंट्रोल, सुपरविजन और परिचालन निरीक्षण में रखा जाए, ताकि रियल-टाइम मॉनिटरिंग और तुरंत त्वरित प्रवर्तन कार्रवाई की जा सके. बेंच ने कहा कि ये अधिकारी सही अधिकारियों को नियुक्त करके सीसीटीवी फीड की लगातार और असरदार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर गैर-कानूनी माइनिंग या उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि सामने आती है, तो इन तीन राज्यों में संबंधित अधिकारियों को तुरंत और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. बेंच ने कई और निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 11 मई को तय की. बेंच ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने चल रही कार्रवाई में राज्यों के ढीले-ढाले जवाब से पर्यावरण के रक्षक के तौर पर काम करने के राज्यों के इरादे को लेकर असली आशंका पैदा होती है. रेत खनन माफिया के बारे में बेंच ने कहा, “हमें लगता है कि ऐसे गंभीर हालात में, संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी जाएगी कि वे रोकथाम के लिए हिरासत में लेने, अचल संपत्तियों और मशीनरी को जब्त करने और जब्त करने से जुड़े नियम लागू करें, और अपराधियों पर असरदार और सख्त कार्रवाई करें, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पर्यावरण की सुरक्षा पक्की हो सके.”