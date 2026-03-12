ETV Bharat / bharat

सुभाष चंद्र बोस के वारिस चाहते हैं कि उनकी अस्थियां यहां लाई जाएं, तो उन्हें आगे आना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ( AFP )

सुमित सक्सेना नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते आशीष रे की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें नेताजी के पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोस के वारिस चाहते हैं कि अस्थियां देश में लाई जाएं, तो उन्हें आगे आना होगा और कहा, “हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम यह पक्का करेंगे कि उनकी भावनाओं को कानूनी कार्रवाई में बदला जाए.” यह मामला सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. आशीष रे की तरफ से वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी पेश हुए. सुनवाई के दौरान सिंघवी ने बेंच को बताया कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस वर्चुअली कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो रही हैं और इस याचिका का समर्थन करती हैं. बेंच ने बताया कि इसी तरह की याचिका पहले भी दायर की गई थीं और उन्हें खारिज कर दिया गया था. सीजेआई ने पूछा कि यह मुद्दा कोर्ट के सामने कितनी बार आएगा. सिंघवी ने कहा कि यह वह मुद्दा नहीं है. बेंच ने कहा, “अप्रत्यक्ष, प्रयत्क्ष…यह याचिका फिर से क्यों आ रही है? सबसे पहले, राख कहां है? वह सबूत क्या है?” सिंघवी ने कहा कि एकमात्र वारिस बेटी है जो अब 84 साल की हैं और स्क्रीन पर हैं. सिंघवी ने कहा कि भारत के हर राष्ट्राध्यक्ष ने जापान के रेनकोजी मंदिर में जाकर नेताजी की अस्थियों के दर्शन किए हैं, जो वहां सुरक्षित रखी हैं.