सुभाष चंद्र बोस के वारिस चाहते हैं कि उनकी अस्थियां यहां लाई जाएं, तो उन्हें आगे आना होगा : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि बेटी याचिकाकर्ता नहीं है. अगर वह पार्थिव शरीर को वापस लाना चाहती है, तो उनको याचिकाकर्ता बनना चाहिए.
Published : March 12, 2026 at 1:32 PM IST
सुमित सक्सेना
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते आशीष रे की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें नेताजी के पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोस के वारिस चाहते हैं कि अस्थियां देश में लाई जाएं, तो उन्हें आगे आना होगा और कहा, “हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम यह पक्का करेंगे कि उनकी भावनाओं को कानूनी कार्रवाई में बदला जाए.”
यह मामला सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. आशीष रे की तरफ से वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी पेश हुए.
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने बेंच को बताया कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस वर्चुअली कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो रही हैं और इस याचिका का समर्थन करती हैं.
बेंच ने बताया कि इसी तरह की याचिका पहले भी दायर की गई थीं और उन्हें खारिज कर दिया गया था. सीजेआई ने पूछा कि यह मुद्दा कोर्ट के सामने कितनी बार आएगा. सिंघवी ने कहा कि यह वह मुद्दा नहीं है.
बेंच ने कहा, “अप्रत्यक्ष, प्रयत्क्ष…यह याचिका फिर से क्यों आ रही है? सबसे पहले, राख कहां है? वह सबूत क्या है?” सिंघवी ने कहा कि एकमात्र वारिस बेटी है जो अब 84 साल की हैं और स्क्रीन पर हैं. सिंघवी ने कहा कि भारत के हर राष्ट्राध्यक्ष ने जापान के रेनकोजी मंदिर में जाकर नेताजी की अस्थियों के दर्शन किए हैं, जो वहां सुरक्षित रखी हैं.
सीजेआई ने कहा, “सबसे पहले, हम जानना चाहते हैं कि परिवार के कितने सदस्य जीवित हैं. इस देश के सबसे महान नेताओं में से एक, इसमें कोई शक नहीं है. हममें से कुछ लोग उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उनके सामने सिर झुकाते हैं.”
सिंघवी ने कहा कि नेताजी का सिर्फ एक बच्चा है, और अकेली वारिस सुश्री अनीता हैं, जो ऑस्ट्रिया में रहती हैं. जस्टिस बागची ने कहा कि वह याचिकाकर्ता नहीं हैं और कहा, “वारिस को हमारे सामने आने दें... अगर वारिस चाहते हैं कि अस्थियां हमारे देश में लाई जाएं, तो वारिस को हमारे सामने आना होगा.”
डॉ. सिंघवी, हमने आपको यह बात साफ-साफ बता दी है. हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम यह पक्का करेंगे कि उनकी भावनाओं को कानूनी कार्रवाई में बदला जाए. लेकिन उन्हें आगे आना होगा.
बागची ने कहा, "क्योंकि परिवार में ही इस घटना के बारे में हमारी जानकारी में अंतर है..." सिंघवी ने कोर्ट से अनीता को बोलने की इजाजत देने की अपील की और कहा कि वह उनकी तरफ से एक और हलफनामा दाखिल करेंगे. सीजेआई ने कहा, “आपको टाइमिंग भी पता है. हमें कुछ कहने के लिए मजबूर न करें.”
सिंघवी ने कहा कि यहां टाइमिंग का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वह लगातार लिख रही हैं. यह महसूस करते हुए कि बेंच याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है, सिंघवी ने बेंच से आग्रह किया कि उन्हें रे द्वारा दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.
सिंघवी ने कहा कि बेटी याचिका दाखिल करेगी. इसलिए याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी गई.
