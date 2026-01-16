ETV Bharat / bharat

मरने से पहले दिए गए बयान साफ-सुथरे हों तो मकसद जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार कहा कि जब मरने से पहले दिए गए बयान जैसे साफ और भरोसेमंद सीधे सबूत हों तो मकसद का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होता. जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा, “मकसद खास तौर पर हालात के सबूतों पर आधारित मामलों में अहम होता है. जहां भरोसेमंद और भरोसेमंद मौत से पहले दिए गए बयान के रूप में सीधा सबूत होता है, वहां मकसद के पक्के सबूत की कमी अभियोग पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होती है.” बेंच ने यह बात चमन लाल को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कही. उस पर अपनी पत्नी सरो देवी पर केरोसीन डालकर आग लगाने का आरोप था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “किसी भी हालत में, कानून में मरने से पहले बयान दर्ज करने के लिए कोई सख्त तरीका नहीं बताया गया है. जब तक कोर्ट को यकीन है कि बयान अपनी मर्जी से, सच्चा और भरोसेमंद है, तब तक बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपत्तियां उसे खारिज करने का आधार नहीं बन सकतीं.” कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को मर्डर का दोषी ठहराया गया था, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करने का फैसला किया, जिसमें मरने से पहले दिए गए बयान पर शक करते हुए उसे बरी कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने मरने से पहले दिए गए बयान पर दो वजहों से शक जताया था - एक तो बयान रिकॉर्ड किए जाने के समय में कथित अंतर, और दूसरा इस बात पर शक कि चंबा जिले के तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने खुद बयान रिकॉर्ड किया था या सिर्फ लिखवाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी राय में हाई कोर्ट का कोई भी आधार टिकने लायक नहीं है.