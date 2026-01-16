ETV Bharat / bharat

मरने से पहले दिए गए बयान साफ-सुथरे हों तो मकसद जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात चमन लाल को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कही, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था.

Published : January 16, 2026 at 1:55 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार कहा कि जब मरने से पहले दिए गए बयान जैसे साफ और भरोसेमंद सीधे सबूत हों तो मकसद का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होता.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा, “मकसद खास तौर पर हालात के सबूतों पर आधारित मामलों में अहम होता है. जहां भरोसेमंद और भरोसेमंद मौत से पहले दिए गए बयान के रूप में सीधा सबूत होता है, वहां मकसद के पक्के सबूत की कमी अभियोग पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होती है.”

बेंच ने यह बात चमन लाल को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कही. उस पर अपनी पत्नी सरो देवी पर केरोसीन डालकर आग लगाने का आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “किसी भी हालत में, कानून में मरने से पहले बयान दर्ज करने के लिए कोई सख्त तरीका नहीं बताया गया है. जब तक कोर्ट को यकीन है कि बयान अपनी मर्जी से, सच्चा और भरोसेमंद है, तब तक बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपत्तियां उसे खारिज करने का आधार नहीं बन सकतीं.”

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को मर्डर का दोषी ठहराया गया था, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करने का फैसला किया, जिसमें मरने से पहले दिए गए बयान पर शक करते हुए उसे बरी कर दिया गया था.

हाई कोर्ट ने मरने से पहले दिए गए बयान पर दो वजहों से शक जताया था - एक तो बयान रिकॉर्ड किए जाने के समय में कथित अंतर, और दूसरा इस बात पर शक कि चंबा जिले के तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने खुद बयान रिकॉर्ड किया था या सिर्फ लिखवाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी राय में हाई कोर्ट का कोई भी आधार टिकने लायक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि उत्तरदाता (चमन लाल) मृतक (पत्नी) के साथ अक्सर झगड़े करता था, उसे बेइज्जत करता था और गाली-गलौज करता था, जिसमें उसे कंजरी (बुरे कैरेक्टर की औरत) कहना और बार-बार ससुराल छोड़ने के लिए कहना शामिल था.

बेंच ने कहा, “मरते समय दिए गए बयान में ही शादी में लगातार अनबन और बुरे बर्ताव का जिक्र होता है, जिससे जुर्म के लिए एक सही बैकग्राउंड बनता है. किसी भी हालत में, अभियोग पक्ष को मकसद को गणितीय परिशुद्धता से साबित करने की जरूरत नहीं है और मकसद को पक्के तौर पर साबित न कर पाने से एक भरोसेमंद और ठोस केस कमजोर नहीं होता है.”

इसमें आगे कहा गया कि सबूतों की पूरी जांच के बाद, कोर्ट इस बात से सहमत है कि मृतका सरो देवी का मरने से पहले दिया गया बयान अपनी मर्जी से, सच्चा और भरोसेमंद था. “इसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय दर्ज किया गया था जब मृतक होश में था, उन्मुख था और बयान देने में सक्षम था. हाई कोर्ट द्वारा उजागर की गई छोटी-मोटी विसंगतियां मृत्यु पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं डालती हैं.

इसलिए, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि प्रतिवादी ने धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मान ली और आरोपी को बाकी सजा काटने के लिए तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाएगा. अभियोग पक्ष ने दावा किया कि 7 दिसंबर 2009 को आरोपियों ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रामपुर गांव में अपने घर पर मृतका पर केरोसिन डाला और माचिस जलाकर उसे आग लगा दी.

