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कोलकाता निकाय चुनाव: वार्ड परिसीमन विवाद पर रोक के आदेश को पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: इस बात पर जोर देते हुए कि पेंडिंग चुनावों में 'बेवजह' देरी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए तैयार है, जिसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) के चुनावों को वार्ड डिलिमिटेशन विवाद का फैसला होने तक टाल दिया गया था.

केएमसी अगले सिविक चुनावों से पहले म्युनिसिपल वार्ड की सीमाओं में बदलाव कर रहा है. प्लान के तहत, सिविक बॉडी में वार्डों की संख्या अभी के 144 से बढ़कर 209 हो सकती है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि वह विवादित ऑर्डर पर रोक लगाना चाहती है क्योंकि सामने आए असल और कानूनी मुद्दों के लिए डिवीजन बेंच को एक नया, सही ऑर्डर पास करना होगा.

बेंच ने कहा, 'सिंगल जज के सामने रिट पिटीशन को डिवीजन बेंच को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाएगा और जब तक डिवीजन बेंच कोई राय नहीं बना लेती, तब तक चुनाव रोके जा सकते हैं.' बेंच ने कहा, 'हमें पेंडिंग चुनावों को बिना वजह टालना नहीं चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी इस मुद्दे पर 30 नवंबर तक निर्देश मांगने को कहा.