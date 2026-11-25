कोलकाता निकाय चुनाव: वार्ड परिसीमन विवाद पर रोक के आदेश को पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड डिलिमिटेशन पर फैसला होने तक कलकत्ता हाई कोर्ट के नगर निकाय चुनाव टालने के आदेश पर रोक लगाने का संकेत दिया.
By Sumit Saxena
Published : November 25, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: इस बात पर जोर देते हुए कि पेंडिंग चुनावों में 'बेवजह' देरी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए तैयार है, जिसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) के चुनावों को वार्ड डिलिमिटेशन विवाद का फैसला होने तक टाल दिया गया था.
केएमसी अगले सिविक चुनावों से पहले म्युनिसिपल वार्ड की सीमाओं में बदलाव कर रहा है. प्लान के तहत, सिविक बॉडी में वार्डों की संख्या अभी के 144 से बढ़कर 209 हो सकती है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि वह विवादित ऑर्डर पर रोक लगाना चाहती है क्योंकि सामने आए असल और कानूनी मुद्दों के लिए डिवीजन बेंच को एक नया, सही ऑर्डर पास करना होगा.
बेंच ने कहा, 'सिंगल जज के सामने रिट पिटीशन को डिवीजन बेंच को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाएगा और जब तक डिवीजन बेंच कोई राय नहीं बना लेती, तब तक चुनाव रोके जा सकते हैं.' बेंच ने कहा, 'हमें पेंडिंग चुनावों को बिना वजह टालना नहीं चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी इस मुद्दे पर 30 नवंबर तक निर्देश मांगने को कहा.
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को निर्देश दिया था कि जब तक सिंगल बेंच के सामने पेंडिंग याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक केएमसी के लिए चुनाव नोटिफिकेशन जारी न किया जाए. डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता, जो सीपीआई-एम के पूर्व पार्षद हैं, ने यह कहते हुए घोषणा की मांग की कि केएमसी वार्डों की संख्या तय करने की पूरी प्रक्रिया अमान्य है और वार्ड बढ़ाने पर 11 सितंबर के गजट नोटिफिकेशन को रद्द करना कानून के हिसाब से गलत है.
दीपू दास ने आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन का काम असली आबादी के बजाय वोटर लिस्ट के आधार पर किया गया. उन्होंने दावा किया कि इस काम की वजह से काफी संख्या में लोगों को इस काम से बाहर कर दिया गया.
पिटीशनर ने दावा किया कि सिविक बॉडी में कोई चुनी हुई काउंसिल नहीं थी और कॉर्पोरेशन की पूर्व चेयरपर्सन स्मिता पांडे को 8 जून को हाउस के भंग होने के बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था. उन्होंने डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन के ऑपरेशन पर रोक लगाने और राज्य चुनाव आयोग को केएमसी के चुनाव के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने के लिए एक अंतरिम ऑर्डर भी मांगा. सिंगल बेंच ने 29 अक्टूबर को अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस इनकार से नाराज होकर दास ने डिवीजन बेंच का रुख किया.