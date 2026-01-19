ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को सख्त निर्देश: बंगाल में मतदाता सूची सुधार से प्रभावित लोगों को दें निष्पक्ष मौका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 19 जनवरी को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) के दौरान आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों का ध्यान रखे, क्योंकि इससे 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं. पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया "सुचारू रूप से" चलनी चाहिए.

इसके साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह 'तार्किक विसंगतियों' वाली सूची में शामिल लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुकों के ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित करे. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने की.

पीठ ने गौर किया कि राज्य के 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम "तार्किक विसंगतियों" की सूची में शामिल हैं. 2002 की मतदाता सूची के साथ वंश मिलान में इन विसंगतियों का मतलब है कि कई मामलों में माता-पिता के नाम मेल नहीं खा रहे हैं, या फिर मतदाता और उनके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक पाया गया है.

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया विशुद्ध रूप से संवैधानिक ढांचे के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम सुचारू रूप से चले और समय पर पूरा हो. साथ ही, एक पारदर्शी व्यवस्था के जरिए उन सभी लोगों को निष्पक्ष अवसर दिया जाए जिन्हें लगता है कि किसी विसंगति के कारण उन पर अनावश्यक रूप से संदेह किया जा रहा है."

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, "उन्हें (मतदाताओं को) अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए. हमने इन मामलों के दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं... ताकि यदि भविष्य में कोई कठिन स्थिति या समस्या पैदा होती है, तो हम उसका समाधान कर सकें."

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की तीन श्रेणियों को नोटिस जारी किए हैं. मैप्ड (mapped), अनमैप्ड (unmapped) और तार्किक विसंगतियों (logical discrepancies) वाले लोग.

'मैप्ड' श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिनके रिकॉर्ड मतदाता डेटा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें और अधिक सत्यापन की आवश्यकता है. 'अनमैप्ड' श्रेणी में वे मतदाता हैं जिनके रिकॉर्ड चुनावी डेटा से जुड़े हुए नहीं पाए गए. वहीं, 'तार्किक विसंगति' वाली श्रेणी में वे लोग हैं जिन्हें रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के लिए नोटिस मिले हैं, जैसे माता-पिता के नाम का मेल न खाना, स्पेलिंग में अंतर, या माता-पिता और बच्चों के बीच उम्र का ऐसा अंतर जो संभव न लगे.