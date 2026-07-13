सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर रोक लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
मद्रास हाई कोर्ट ने 27 मई को राज्य में कहीं भी गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगाने का आदेश दिया था.
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बकरीद या किसी और दिन तमिलनाडु में कहीं भी गाय या बछड़े को मारने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के सामने आया. पीठ तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था.
पीठ ने राज्य की अर्जी पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के पास किए गए आदेश (जिसने पूरे राज्य में बैन लगाया था) के आखिरी पैराग्राफ में पहली नजर में "करेक्शन" की जरूरत है.
राज्य सरकार की याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने “पूरी तरह बैन” लगा दिया, जबकि उसके सामने दायर याचिका सिर्फ पब्लिक जगहों पर गोहत्या रोकने तक ही सीमित थी. राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने अपने सामने मौजूद मुद्दे को पार कर दिया, और ऐसी राहत दे दी जिसके लिए न तो कोई अपील की गई थी और न ही कोई अनुरोध किया गया था.
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह आदेश राज्य के कानूनी ढांचे के खिलाफ है, जो “सिर्फ नियमन का प्रावधान करता है, रोक का नहीं” और यह कोर्ट द्वारा कानून को “फिर से लिखने और फिर से बनाने” जैसा है.
हाई कोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की डिवीजन पीठ ने हिंदू मक्कल काची के महासचिव के. सूर्य प्रशांत की जनहित याचिका के आधार पर, बकरीद से एक दिन पहले 27 मई को यह आदेश पास किया.
याचिकाकर्ता का अनुरोध था कि यह पक्का करने के लिए निर्देश दिए जाएं कि स्लॉटर सिर्फ तय जगहों पर ही हो. लेकिन, हाई कोर्ट ने एक पूरा आदेश पास करके गायों और बछड़ों को कहीं भी, किसी भी दिन काटने पर बैन लगा दिया.
हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गोहत्या पर रोक लगाना जरूरी है. इसने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि बकरीद मनाने के लिए गोहत्या आवश्यक प्रथा नहीं है.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाज की बदतमीजी पर भड़का SCAORA; कहा-'अदालत के धैर्य को कमजोरी न समझें'