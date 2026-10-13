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सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी राहत, ट्रायल पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस में ट्रायल की कार्रवाई पर रोक लगा दी. यह केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कमांडर-इन-थीफ' बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी पर चल रहा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने की. गांधी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी बेंच के सामने पेश हुए.

बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब देने वाला नोटिस जारी किया, जिसमें क्रिमिनल मानहानि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. बेंच ने कहा, 'नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब दें. इस बीच ट्रायल कोर्ट के सामने आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी.'