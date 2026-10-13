सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी राहत, ट्रायल पर लगाई रोक
बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब देने वाला नोटिस जारी किया.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 11:41 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस में ट्रायल की कार्रवाई पर रोक लगा दी. यह केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कमांडर-इन-थीफ' बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी पर चल रहा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने की. गांधी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी बेंच के सामने पेश हुए.
बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब देने वाला नोटिस जारी किया, जिसमें क्रिमिनल मानहानि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. बेंच ने कहा, 'नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब दें. इस बीच ट्रायल कोर्ट के सामने आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी.'
हाईकोर्ट ने 2019 में कांग्रेस सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि की शिकायत में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिन्हें उन्होंने 'कमांडर-इन-थीफ' कहा था. जस्टिस एनआर बोरकर की सिंगल बेंच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज कर दी. हालांकि कोर्ट ने अपना 2021 का अंतरिम आदेश छह हफ़्ते के लिए जारी रखा, जिससे गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिल गया.
शिकायत एमएच श्रीश्रीमल ने दायर की थी, जिन्होंने हाई कोर्ट में गांधी की याचिका का विरोध किया और कहा कि बीजेपी सदस्य होने के नाते वह भी अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों से दुखी हैं. कोर्ट ने गांधी की इस बात को नहीं माना कि श्रीश्रीमल दुखी पक्ष नहीं थे क्योंकि टिप्पणियां एक व्यक्ति के लिए थीं, न कि राजनीतिक पार्टी के लिए.