ETV Bharat / bharat

SC ने STF पुलिस स्टेशनों को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए कहा था कि सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकती.

SC halts Calcutta HC order
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 25, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की दो नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया गया था. इन नोटिफिकेशन्स के तहत स्पेशल टास्क फोर्स के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए थे और बिधाननगर व सिलीगुड़ी में इन यूनिट्स द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट तय किए गए थे.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने हाई कोर्ट के 19 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया. बेंच ने कहा, 'साइबर क्राइम वगैरह के बढ़ने के साथ और अदालतों की जरूरत है. हाई कोर्ट को इससे क्या दिक्कत हो सकती है?'

हाई कोर्ट ने सरकार के नोटिफ़िकेशन को रद्द कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती. यह आदेश जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों की एक याचिका पर दिया गया, जिसमें 30 जनवरी, 2025 और 10 फरवरी, 2025 को जारी दो नोटिफ़िकेशन को चुनौती दी गई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन 2019 में सही तरीके से किया गया था और वह तय अपराधों की जांच जारी रख सकती है, लेकिन सरकार के पास मौजूदा कानूनों के तहत बनी व्यवस्था से अलग, एसटीएफ के लिए खास पुलिस स्टेशन और अलग कोर्ट स्ट्रक्चर बनाने का अधिकार नहीं था.

पहला मामला पुलिस स्टेशनों के गठन से जुड़ा था

सिलीगुड़ी एसटीएफ हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन और साल्ट लेक एसटीएफ हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन. दूसरा मामला इन मामलों को देखने वाली आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा था. साल्ट लेक एसटीएफ हेडक्वार्टर पुलिस स्टेशन, एसीजेएम बिधाननगर और एडीजे स्पेशल कोर्ट, पश्चिम बंगाल (बिधाननगर, उत्तर 24 परगना) के अधिकार क्षेत्र में आया.

सिलीगुड़ी एसटीएफ पुलिस स्टेशन के सभी सेशन मामलों की सुनवाई के लिए एसीजेएम सिलीगुड़ी और एडीजे -II सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग) को ट्रायल कोर्ट के तौर पर तय किया गया था. पांच साल से भी पहले, राज्य भर में आतंकवाद, संगठित गिरोहों, अवैध हथियारों, गोला-बारूद और ड्रग्स जैसे आधुनिक शहरी संगठित अपराधों से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था.

ये भी पढ़ें- Disqualification Row: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया

TAGGED:

DEDICATED STF POLICE STATIONS
SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट
SC HALTS CALCUTTA HC ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.