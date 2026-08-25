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SC ने STF पुलिस स्टेशनों को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की दो नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया गया था. इन नोटिफिकेशन्स के तहत स्पेशल टास्क फोर्स के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए थे और बिधाननगर व सिलीगुड़ी में इन यूनिट्स द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट तय किए गए थे.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने हाई कोर्ट के 19 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया. बेंच ने कहा, 'साइबर क्राइम वगैरह के बढ़ने के साथ और अदालतों की जरूरत है. हाई कोर्ट को इससे क्या दिक्कत हो सकती है?'

हाई कोर्ट ने सरकार के नोटिफ़िकेशन को रद्द कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती. यह आदेश जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों की एक याचिका पर दिया गया, जिसमें 30 जनवरी, 2025 और 10 फरवरी, 2025 को जारी दो नोटिफ़िकेशन को चुनौती दी गई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन 2019 में सही तरीके से किया गया था और वह तय अपराधों की जांच जारी रख सकती है, लेकिन सरकार के पास मौजूदा कानूनों के तहत बनी व्यवस्था से अलग, एसटीएफ के लिए खास पुलिस स्टेशन और अलग कोर्ट स्ट्रक्चर बनाने का अधिकार नहीं था.