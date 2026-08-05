CSMCL घोटाला केस:अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने निवास स्थान का पता भी देने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 9:18 PM IST
रायपुर: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन रैकेट के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने जमानत की शर्त के तौर पर ढेबर को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
CSMCL घोटाला केस
सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने निवास स्थान का पता भी देने का निर्देश दिया. अनवर ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और छत्तीसगढ़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 मई को अनवर ढेबर की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपों से राज्य द्वारा संचालित निगम के भीतर एक "गहराई से जड़ जमाए हुए और व्यवस्थित भ्रष्टाचार नेटवर्क" का संकेत मिलता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों को अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गहन साजिशों और सार्वजनिक धन की बड़े पैमाने पर हानि से जुड़े आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि मानव संसाधन आपूर्ति एजेंसियों को कथित तौर पर अपने वैध बिलों और बकाया राशि के निपटान के लिए अवैध कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया था. आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.
छत्तीसगढ़ से बाहर रहना पड़ेगा
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीएसएमसीएल के भीतर एक सुनियोजित तंत्र संचालित होता था जिसमें मानव संसाधन एजेंसियों को बिलों के निपटान के लिए कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता था, और यह धनराशि कथित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से भेजी जाती थी.
(सोर्स पीटीआई)
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