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सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद तलाक मंजूर किया, कहा- पत्नी ने पति को 'छोड़ने का फैसला किया'

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो दशक पुरानी शादी को खत्म कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी का सिर्फ यह कहना कि वह वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है, बरसों से अलग रहने की स्थिति से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता. शादी से कोई बच्चा न होने और सुलह की बार-बार की कोशिशें नाकाम रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को शादी बनाए रखने के लिए मजबूर करना "न्याय के मकसद को पूरा नहीं करेगा." जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि इस मामले में असल बात यह है कि दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं. पीठ ने कहा कि भले ही प्रतिवादी ने अपने बयान में यह दावा किया हो कि वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ यह दावा काफी नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ और ही दिखाता है. पीठ ने कहा कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में यह साबित हो चुका था कि दोनों पक्ष दिसंबर 2005 से साथ नहीं रह रहे थे, इसलिए हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि प्रतिवादी का अपीलकर्ता को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था. पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पति एक और व्यक्ति के साथ प्रतिवादी को उसके ससुराल ले जाने गया था, लेकिन उसने बिना किसी वाजिब वजह के जाने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि प्रतिवादी ने जान-बूझकर अपीलकर्ता को छोड़ने का फैसला किया था. शादी के बाहर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है. सुलह की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं.