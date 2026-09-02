सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद तलाक मंजूर किया, कहा- पत्नी ने पति को 'छोड़ने का फैसला किया'
कोर्ट ने शादी खत्म करने का आदेश देते हुए महिला को 7 लाख रुपये का गुजारा-भत्ता देने का भी आदेश दिया.
By Sumit Saxena
Published : September 2, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो दशक पुरानी शादी को खत्म कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी का सिर्फ यह कहना कि वह वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है, बरसों से अलग रहने की स्थिति से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता.
शादी से कोई बच्चा न होने और सुलह की बार-बार की कोशिशें नाकाम रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को शादी बनाए रखने के लिए मजबूर करना "न्याय के मकसद को पूरा नहीं करेगा."
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि इस मामले में असल बात यह है कि दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं.
पीठ ने कहा कि भले ही प्रतिवादी ने अपने बयान में यह दावा किया हो कि वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ यह दावा काफी नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ और ही दिखाता है.
पीठ ने कहा कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में यह साबित हो चुका था कि दोनों पक्ष दिसंबर 2005 से साथ नहीं रह रहे थे, इसलिए हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि प्रतिवादी का अपीलकर्ता को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था. पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पति एक और व्यक्ति के साथ प्रतिवादी को उसके ससुराल ले जाने गया था, लेकिन उसने बिना किसी वाजिब वजह के जाने से इनकार कर दिया.
पीठ ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि प्रतिवादी ने जान-बूझकर अपीलकर्ता को छोड़ने का फैसला किया था. शादी के बाहर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है. सुलह की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं.
पीठ ने कहा, "ऐसे हालात में, पक्षों को शादी बनाए रखने के लिए मजबूर करना न्याय के मकसद को पूरा नहीं करेगा." अपनी शादी खत्म करते हुए, पीठ ने पुरुष को महिला को स्थायी गुजारा-भत्ता के तौर पर 7 लाख रुपये देने का निर्देश दिया.
अपील करने वाले पति को प्रतिवादी पत्नी को स्थायी गुजारा-भत्ता (permanent alimony) के तौर पर 7,00,000 रुपये (सात लाख रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा. यह राशि आज से तीन महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट में जमा करनी होगी; ऐसा न करने पर, प्रतिवादी पत्नी उक्त राशि की वसूली के लिए निष्पादन (execution) की कार्यवाही शुरू कर सकती है.
पीठ ने कहा, "अगर ऊपर बताए अनुसार तीन महीने के भीतर रकम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगेगा."
सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि भले ही वैवाहिक कानून का मुख्य मकसद शादी को बचाए रखना है, लेकिन जब पक्षकार लंबे समय से अलग रह रहे हों, तो कानून को उस स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष 15 दिसंबर 2005 से अलग-अलग रह रहे हैं.
पीठ ने कहा, "इस निर्विवाद तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह उठता है कि क्या हाई कोर्ट का यह मानना सही था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के तहत 'परित्याग' (desertion) के लिए जरूरी तत्व साबित नहीं हुए थे, और इस वजह से अपीलकर्ता तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं था."
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