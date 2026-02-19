सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक कथित मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट जमानत दी.
By Sumit Saxena
Published : February 19, 2026 at 2:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक कथित मामले में जमानत दे दी. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
बेंच ने इस मामले में भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पहले दी गई अंतरिम बेल को भी रेगुलर कर दिया. 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी थी, जो कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की केंद्रीय जेल में बंद थी.
पिछले हफ्ते सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट की तरफ से केस लड़ा था. बेंच ने शिकायत करने वाले अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर के फाउंडर और उदयपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए थे.
पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाले के वकील ने कहा कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है. पिटीशनर्स की ओर से पेश रोहतगी ने बेंच के सामने कहा कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई घर आई और वहां से दोनों को अरेस्ट कर लिया. रोहतगी ने अभी के स्टेज पर कम से कम पत्नी के लिए इंटरिम बेल की मांग की.
बेंच ने पूछा, क्या क्रिमिनल केस बकाया वसूलने का एक तरीका है? सीजेआई ने कहा कि बदकिस्मती से उन्होंने (पिटीशनर्स) एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं की है, और पूछा, 'राजस्थान को कैसे चुना गया? बहुत बदकिस्मती से.'
रोहतगी ने बेंच के सामने कहा कि शिकायत करने वाला चाहता था कि उस पर फिल्में बनें और इस बात पर जोर दिया कि दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई. रोहतगी ने कहा, 'यह मेरी गलती नहीं है. डायरेक्टर और उसकी पत्नी को जेल में नहीं डाला जा सकता.' रोहतगी ने कहा, 'पूरे परिवार को फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की जा रही है.'
17 नवंबर को उदयपुर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई. यह शिकायत इंदिरा आईवीएफ के मालिक और इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी से जुड़े अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की प्रस्तावित बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया और बाद में चार फिल्म प्रोजेक्ट में जिनका कुल बजट 47 करोड़ रुपये था इससे ज्यादा रिटर्न का वादा किया गया.
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 42 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए गए, लेकिन सिर्फ दो फिल्में ही बनीं और रिलीज हुई. तीसरा प्रोजेक्ट कथित तौर पर अधूरा था और चौथा शुरू नहीं हुआ था, आरोप है कि प्रोडक्शन के लिए तय फंड को दूसरी जगह लगा दिया गया.