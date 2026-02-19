ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक कथित मामले में जमानत दे दी. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने इस मामले में भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पहले दी गई अंतरिम बेल को भी रेगुलर कर दिया. 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी थी, जो कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की केंद्रीय जेल में बंद थी. पिछले हफ्ते सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट की तरफ से केस लड़ा था. बेंच ने शिकायत करने वाले अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर के फाउंडर और उदयपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए थे. पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाले के वकील ने कहा कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है. पिटीशनर्स की ओर से पेश रोहतगी ने बेंच के सामने कहा कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई घर आई और वहां से दोनों को अरेस्ट कर लिया. रोहतगी ने अभी के स्टेज पर कम से कम पत्नी के लिए इंटरिम बेल की मांग की.