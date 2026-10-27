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SC में SIR पर सुनवाई टली, EC के हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया. इसमें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का बचाव किया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह काम कानून के तहत अधिकृत था और संबंधित आदेशों को चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों ने एकमत से मंजूरी दी थी.

देश के मुख्य न्यायाधीश(CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने राज्यसभा सांसद डोला सेन की नई याचिका पर चुनाव आयोग और दूसरों को नोटिस भी जारी किए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिहार एसआईआर के दौरान फॉर्म 6 में टॉप कोर्ट की मंजूरी के बिना बदलाव किए गए थे.

सेन की ओर से पेश सीनियर वकील और सांसद मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत दावा किया है कि फॉर्म 6 में बदलावों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी. नोटिस जारी करते हुए सीजेआई ने कहा कि सभी मुद्दों की जांच की जाएगी और पहले पिटीशनर राकेश कुमार सिंह की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील विकास सिंह से कहा कि वे सोमवार देर शाम को चुनाव आयोग के फाइल किए गए जवाबी हलफनामे पर 10 दिनों में जवाब दाखिल करें. चुनाव आयोग ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिटीशन और उनके फैसलों पर अपने 248 पेज के जवाब में एसआईआर का मजबूती से बचाव किया. फॉर्म- 6 में बदलाव के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कानूनी फॉर्म- 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है.