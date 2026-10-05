सुप्रीम कोर्ट को तीन नए जज मिले, काम करने वाले जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई
सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जस्टिस की नियुक्ति से कार्यरत जस्टिस की संख्या बढ़कर 37 हो गई है.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 7:09 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जस्टिस की संख्या 37 हो गई है, जो स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है.
मेघवाल ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की.
पिछले महीने, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सोमवार को तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में हाई कोर्ट के इन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट करने की सिफारिश की है: (i) जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस, गुजरात हाई कोर्ट (पीएचसी: इलाहाबाद) (ii) जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट (पीएचसी: इलाहाबाद) (iii) जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, चीफ जस्टिस, तेलंगाना राज्य हाई कोर्ट (पीएचसी: झारखंड)."
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President of India is pleased to appoint the following Chief Justices of High Courts as Judges of the Supreme Court of India: https://t.co/AlKUBLvnPI— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 5, 2026
जस्टिस अग्रवाल, जो मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज हैं, जुलाई 2023 से गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं.
वहीं जस्टिस सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1990 से 2000 तक पटना हाई कोर्ट में वकालत की. इसके बाद, 2012 में जज बनने तक उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की. वे 20 दिसंबर, 2022 से 19 फरवरी, 2023 तक हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे. इसके बाद उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जहां उन्होंने 17 अप्रैल, 2023 को शपथ ली. बाद में, उनका तबादला तेलंगाना हाई कोर्ट में कर दिया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई, 2025 को शपथ ली.
जस्टिस उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. इसके बाद, जनवरी 2025 में उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 34 जस्टिस कार्यरत हैं. तीनों नए जस्टिस के औपचारिक रूप से शपथ लेने के बाद कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस समेत कुल 38 जस्टिस के पद स्वीकृत हैं. सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम, 2026 के बाद हाल में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई है.
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