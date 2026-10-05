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सुप्रीम कोर्ट को तीन नए जज मिले, काम करने वाले जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जस्टिस की संख्या 37 हो गई है, जो स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. मेघवाल ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की. पिछले महीने, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सोमवार को तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए सिफारिश की. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में हाई कोर्ट के इन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट करने की सिफारिश की है: (i) जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस, गुजरात हाई कोर्ट (पीएचसी: इलाहाबाद) (ii) जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट (पीएचसी: इलाहाबाद) (iii) जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, चीफ जस्टिस, तेलंगाना राज्य हाई कोर्ट (पीएचसी: झारखंड)."