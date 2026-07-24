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NEET-UG एग्जाम पर बड़ा कदम, SC ने कहा- हम नीट प्रश्नपत्र लीक को रोकने संबंधी कदमों की कड़ी निगरानी करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई.

Supreme Court
सुप्रीम बोर्ड (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 1:54 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) सिस्टम को संस्थागत बनाने के लिए ठोस कदम बताने को कहा. कोर्ट ने इस बारे में एक विस्तृत एफिडेविट मांगा कि एग्जाम अथॉरिटी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कैसे बनाएंगी और उसे कैसे बनाए रखेंगी और बार-बार होने वाले लीक से कैसे बचेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर कड़ी निगरानी रखेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्षों से चली आ रही तदर्थ व्यवस्थाओं ने परेशानी खड़ी की है.

‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (एफएआईएमए) के आवेदन समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के मॉडल को अपनाने के लिए क्या कदम उठा रही है.

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