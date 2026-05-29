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वैवाहिक विवादों की आड़ में व्यक्तिगत दुश्मनी न निकालें, ऐसी प्रवृत्ति चिंताजनक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक और व्यावसायिक विवादों में उलझे वादियों द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए "तुच्छ और परेशान करने वाले" आपराधिक मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की.

कोर्ट ने अदालतों से सतर्क रहने और ऐसी शिकायतों की गहन जांच करने का आग्रह किया.न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा: "हम एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हमारे संज्ञान में आई है. वैवाहिक या व्यावसायिक संबंधों में शामिल पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी और द्वेष को निपटाने के लिए तुच्छ और परेशान करने वाले आपराधिक दावे और आरोप दर्ज कर रहे हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुटिल/अनैतिक साधनों का सहारा ले रहे हैं."

पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य का भी अत्यंत दुखपूर्वक न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि पति-पत्नी के बीच इस तरह के अस्पष्ट और परेशान करने वाले मुकदमों से न्यायालयों का दुरुपयोग हो रहा है और उन पर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार कानून और पुलिस का सहारा अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है ताकि दूसरे पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाया जा सके, उन पर दबाव डाला जा सके, उन्हें परेशान किया जा सके और उन पर अत्याचार किया जा सके, जो कि उक्त पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति घृणा और तिरस्कार के कारण होता है."

अदालत ने एक फैसले में 14 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता और चाचा द्वारा बलात्कार के आरोप वाली आपराधिक शिकायत को खारिज करते हुए, परेशान करने वाले मुकदमों की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की.

कोर्ट ने कहा कि अदालतों का दायित्व है कि वे सतर्क रहें और वास्तविक मामलों, जैसे वैवाहिक उत्पीड़न, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को उन मामलों से अलग करें, जिनमें कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतिशोध की भावना से झूठे और तुच्छ मामले दर्ज करने के लिए किया जा रहा है.

अदालत ने कहा, "ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष पक्षों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बेईमान और निराधार मुकदमों द्वारा कुचला या मनमाने ढंग से छीना न जाए."अदालत ने मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी पिता और उसकी अलग रह रही पत्नी, जो कथित पीड़िता की मां है, के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और एक-दूसरे के खिलाफ लगभग 10 मामले दर्ज थे.