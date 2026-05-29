वैवाहिक विवादों की आड़ में व्यक्तिगत दुश्मनी न निकालें, ऐसी प्रवृत्ति चिंताजनक : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से जिन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें इंतजार करना पड़ता है.
Published : May 29, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक और व्यावसायिक विवादों में उलझे वादियों द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए "तुच्छ और परेशान करने वाले" आपराधिक मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की.
कोर्ट ने अदालतों से सतर्क रहने और ऐसी शिकायतों की गहन जांच करने का आग्रह किया.न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा: "हम एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हमारे संज्ञान में आई है. वैवाहिक या व्यावसायिक संबंधों में शामिल पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी और द्वेष को निपटाने के लिए तुच्छ और परेशान करने वाले आपराधिक दावे और आरोप दर्ज कर रहे हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुटिल/अनैतिक साधनों का सहारा ले रहे हैं."
पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य का भी अत्यंत दुखपूर्वक न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि पति-पत्नी के बीच इस तरह के अस्पष्ट और परेशान करने वाले मुकदमों से न्यायालयों का दुरुपयोग हो रहा है और उन पर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार कानून और पुलिस का सहारा अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है ताकि दूसरे पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाया जा सके, उन पर दबाव डाला जा सके, उन्हें परेशान किया जा सके और उन पर अत्याचार किया जा सके, जो कि उक्त पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति घृणा और तिरस्कार के कारण होता है."
अदालत ने एक फैसले में 14 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता और चाचा द्वारा बलात्कार के आरोप वाली आपराधिक शिकायत को खारिज करते हुए, परेशान करने वाले मुकदमों की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की.
कोर्ट ने कहा कि अदालतों का दायित्व है कि वे सतर्क रहें और वास्तविक मामलों, जैसे वैवाहिक उत्पीड़न, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को उन मामलों से अलग करें, जिनमें कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतिशोध की भावना से झूठे और तुच्छ मामले दर्ज करने के लिए किया जा रहा है.
अदालत ने कहा, "ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष पक्षों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बेईमान और निराधार मुकदमों द्वारा कुचला या मनमाने ढंग से छीना न जाए."अदालत ने मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी पिता और उसकी अलग रह रही पत्नी, जो कथित पीड़िता की मां है, के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और एक-दूसरे के खिलाफ लगभग 10 मामले दर्ज थे.
पीठ ने एफआईआर रद्द करते हुए बलात्कार की शिकायत के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की और कहा कि इसमें "झूठे, निराधार और भ्रामक" आरोप शामिल हैं. पीठ ने कहा, "किसी व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिष्ठा और समाज में उसकी छवि से होती है. कानून का मात्र लापरवाही से इस्तेमाल करके, जिससे उसकी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि धूमिल हो सकती है, ऐसी छवि को विकृत नहीं किया जा सकता."पीठ ने कहा कि किसी भी सहायक घटना का उल्लेख किए बिना दिया गया सामान्य बयान इस मामले में पिता और चाचा के विरुद्ध मान्य नहीं हो सकता.
हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां महिलाएं वैवाहिक विवादों और हिंसा से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं, जिसे उन्हें पति, ससुराल वालों और अन्य परिवार के सदस्यों के हाथों सहना पड़ता है.
पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों पर पूरा ध्यान और न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और अपराधी बिना किसी सजा के न छूटें बल्कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिले.पीठ ने कहा कि ऐसे वास्तविक मामले भी हैं जहां पीड़ित पक्ष अपने जीवनसाथी के कार्यों और चूक से राहत और आराम की तलाश में हैं.
पीठ ने कहा, "ऐसे मामले अक्सर पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर किए गए झूठे और तुच्छ मामलों की भारी संख्या के कारण दब जाते हैं, जिनका उद्देश्य बेहतर परिणाम या समझौता या अधिक आकर्षक आर्थिक समझौता करना होता है."
यह मामला उन दोनों पक्षों के बीच एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई से उपजा है, जिन्होंने 2008 में शादी की और 2011 में अलग हो गए. दोनों बच्चे 14 साल तक पिता के साथ रहे, लेकिन मां ने अपनी नाबालिग बेटी की हिरासत मिलने के तुरंत बाद सितंबर 2024 में शिकायत दर्ज कराई. उसने आरोप लगाया कि उसके पति (पिता) और उसके भाई ने 14 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया था.
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