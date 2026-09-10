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पैकेटबंद फूड पर चेतावनी लेबल: SC जल्द जारी करेगा विस्तृत दिशा-निर्देश, बच्चों की सेहत को बताया राष्ट्रीय हित का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोगों के स्वास्थ्य, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई. साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी पक्षों से कहा कि वे ज़्यादा नमक, चीनी और वसा वाले पैकेट के सामने चेतावनी लेबल (FOPL) लगाने के मुद्दे को राष्ट्रीय हित में विचार किया जाए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने की. पीठ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट '3S और आवर हेल्थ सोसाइटी' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि वह इस गंभीर मामले पर सभी पक्षों से कुछ जानकारी मांगते हुए एक विस्तृत आदेश पास करेगी. पीठ ने कहा, "हमें सिर्फ लोगों की सेहत की चिंता है, खासकर बढ़ते बच्चों की. हम चाहते हैं कि सभी संबंधित लोग देश के हित में इस मामले पर विचार करें." सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले में आदेश एक या दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा और पार्टियों से आदेश का अध्ययन करने के लिए कहा. पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से कहा कि पैक खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी हमेशा पैकेट के पीछे लिखी होती हैं, लेकिन उसे यह भी साफ करना चाहिए कि क्या कोई गाइडलाइंस हैं जो यह बताती हों कि किसी पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे हाई शुगर, हाई साल्ट या हाई फैट माना जाएगा?