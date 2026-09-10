पैकेटबंद फूड पर चेतावनी लेबल: SC जल्द जारी करेगा विस्तृत दिशा-निर्देश, बच्चों की सेहत को बताया राष्ट्रीय हित का मुद्दा
पैक्ड फूड में चीनी, नमक और वसा की अधिक मात्रा से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई.
By Sumit Saxena
Published : September 10, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोगों के स्वास्थ्य, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई. साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी पक्षों से कहा कि वे ज़्यादा नमक, चीनी और वसा वाले पैकेट के सामने चेतावनी लेबल (FOPL) लगाने के मुद्दे को राष्ट्रीय हित में विचार किया जाए.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने की. पीठ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट '3S और आवर हेल्थ सोसाइटी' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि वह इस गंभीर मामले पर सभी पक्षों से कुछ जानकारी मांगते हुए एक विस्तृत आदेश पास करेगी.
पीठ ने कहा, "हमें सिर्फ लोगों की सेहत की चिंता है, खासकर बढ़ते बच्चों की. हम चाहते हैं कि सभी संबंधित लोग देश के हित में इस मामले पर विचार करें."
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले में आदेश एक या दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा और पार्टियों से आदेश का अध्ययन करने के लिए कहा.
पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से कहा कि पैक खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी हमेशा पैकेट के पीछे लिखी होती हैं, लेकिन उसे यह भी साफ करना चाहिए कि क्या कोई गाइडलाइंस हैं जो यह बताती हों कि किसी पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे हाई शुगर, हाई साल्ट या हाई फैट माना जाएगा?
एफएसएसएआई की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैकेट के पीछे दो तरह की जानकारी देना जरूरी है. सिंह ने कहा कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा 100 ग्राम के आधार पर प्रति सर्विंग के आधार पर बताई जाती है.
वहीं एक हस्तक्षेपकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि सरकार कुरकुरे स्नैक प्रोडक्ट को अंडे और नमकीन काजू जैसे दूसरे पोषण वाले खाद्य पदार्थों के समान श्रेणी में रख रही है. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर अधिक स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, 'लाल रंग मांसाहारी के लिए और हरा रंग शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है. इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के मामले में चेतावनी लेबल के लिए लाल की जगह कोई दूसरा रंग इस्तेमाल किया जा सकता है…”
पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 28 सितंबर को तय की है. इससे पहले, एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने इस तरह के खाद्य उत्पादों के लिए लाल रंग का एफओपीएल चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अतिरिक्त संतृप्त वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक है. एक अनुपालन शपथपत्र, में, नियामक ने कहा कि इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को उन प्रोडक्ट्स के बारे में साफ, आसान और आसानी से समझ में आने वाला अलर्ट देना है जिनमें चिंता वाले पोषक तत्व हैं.
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