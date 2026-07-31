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आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए सिस्टम विकसित हो : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजे के भुगतान के लिए एक सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि शायद यह इस खराब दुनिया की खासियत है कि एक तरफ तो हम उन्हें उनकी सुरक्षा की परवाह किए बिना घूमने देते हैं, और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान अपने या अपने परिवार के लिए पेट भरने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, तो हमें यह बहुत बुरा लगता है.

पीठ ने कहा, “पालतू जानवरों और दूसरे जानवरों में साफ फर्क है. इनमें से ज़्यादातर जानवर जो सड़कों/गलियों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूमते हैं, उन्हें किसी खास मकसद के लिए पाला जाता है. जब वह मकसद पूरा हो जाता है, या उस मकसद के लिए जानवर का आउटपुट कम हो जाता है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है."

पीठ ने कहा कि गाय, बैल और दूसरे जानवर इस इकॉनमी के जरूरी हिस्से हैं. इसमें कहा गया कि असल में, वे न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि पूरे गांव के माहौल और सभी जीवों, खासकर इंसानों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं.

पीठ ने कहा, “हमारे संवैधानिक गणराज्य की शुरुआत से ही इस सच्चाई को उचित मान्यता दी गई है. भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 हमसे कहता है कि हम खेती और पशुपालन को आधुनिक तरीकों से करें और गायों और बछड़ों को मारने से भी रोकें."

पीठ ने कहा कि मौजूदा मामला और मोटर एक्सीडेंट के दूसरे मामले असल में 'वध' नहीं हैं, लेकिन आखिर में नतीजा यह होता है कि या तो वे या इंसान अपनी जान गंवाते हैं और इसलिए, यह एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है.

इसमें कहा गया, "आखिरकार, वे राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और गलियों पर मनमाने ढंग से लगाए गए प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर नहीं हैं."

पीठ ने कहा कि संविधान के तहत, जानवरों के प्रति सिर्फ राज्य की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक से सभी जीवों के प्रति दया रखने की उम्मीद की जाती है. इसमें कहा गया, “इसे संविधान के पार्ट IV-A के तहत एक मौलिक कर्तव्य कहा गया है, जो शायद सख्ती से लागू न हो, लेकिन क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है, देश को रास्ता दिखाने वाला है, इसलिए इसे लागू करना ज़रूरी है.”

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी करते हुए ये बातें कहीं और कहा कि इन जानवरों के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि वे हर दिन के आखिर में अपने तय घरों में लौट आएं. जिन भी राज्यों ने मवेशियों से जुड़े अपने कानून बनाए हैं, उन्हें यह पक्का करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उन्हें पूरी तरह और तुरंत लागू किया जाए.

पीठ ने कहा, "सही अथॉरिटी को जो सही लगे, उसमें जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं या नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि गोजातीय/मवेशी की वजह से होने वाले एक्सीडेंट में, दोनों तरह के मामलों में, यानी पैदल चलने वालों या गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट में मुआवजे के भुगतान का एक सिस्टम बनाया जा सके."