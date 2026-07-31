आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए सिस्टम विकसित हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं.
By Sumit Saxena
Published : July 31, 2026 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली : सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजे के भुगतान के लिए एक सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि शायद यह इस खराब दुनिया की खासियत है कि एक तरफ तो हम उन्हें उनकी सुरक्षा की परवाह किए बिना घूमने देते हैं, और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान अपने या अपने परिवार के लिए पेट भरने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, तो हमें यह बहुत बुरा लगता है.
पीठ ने कहा, “पालतू जानवरों और दूसरे जानवरों में साफ फर्क है. इनमें से ज़्यादातर जानवर जो सड़कों/गलियों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूमते हैं, उन्हें किसी खास मकसद के लिए पाला जाता है. जब वह मकसद पूरा हो जाता है, या उस मकसद के लिए जानवर का आउटपुट कम हो जाता है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है."
पीठ ने कहा कि गाय, बैल और दूसरे जानवर इस इकॉनमी के जरूरी हिस्से हैं. इसमें कहा गया कि असल में, वे न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि पूरे गांव के माहौल और सभी जीवों, खासकर इंसानों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं.
पीठ ने कहा, “हमारे संवैधानिक गणराज्य की शुरुआत से ही इस सच्चाई को उचित मान्यता दी गई है. भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 हमसे कहता है कि हम खेती और पशुपालन को आधुनिक तरीकों से करें और गायों और बछड़ों को मारने से भी रोकें."
पीठ ने कहा कि मौजूदा मामला और मोटर एक्सीडेंट के दूसरे मामले असल में 'वध' नहीं हैं, लेकिन आखिर में नतीजा यह होता है कि या तो वे या इंसान अपनी जान गंवाते हैं और इसलिए, यह एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है.
इसमें कहा गया, "आखिरकार, वे राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और गलियों पर मनमाने ढंग से लगाए गए प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर नहीं हैं."
पीठ ने कहा कि संविधान के तहत, जानवरों के प्रति सिर्फ राज्य की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक से सभी जीवों के प्रति दया रखने की उम्मीद की जाती है. इसमें कहा गया, “इसे संविधान के पार्ट IV-A के तहत एक मौलिक कर्तव्य कहा गया है, जो शायद सख्ती से लागू न हो, लेकिन क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है, देश को रास्ता दिखाने वाला है, इसलिए इसे लागू करना ज़रूरी है.”
सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी करते हुए ये बातें कहीं और कहा कि इन जानवरों के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि वे हर दिन के आखिर में अपने तय घरों में लौट आएं. जिन भी राज्यों ने मवेशियों से जुड़े अपने कानून बनाए हैं, उन्हें यह पक्का करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उन्हें पूरी तरह और तुरंत लागू किया जाए.
पीठ ने कहा, "सही अथॉरिटी को जो सही लगे, उसमें जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं या नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि गोजातीय/मवेशी की वजह से होने वाले एक्सीडेंट में, दोनों तरह के मामलों में, यानी पैदल चलने वालों या गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट में मुआवजे के भुगतान का एक सिस्टम बनाया जा सके."
पीठ ने कहा कि सभी जानवरों को टैग करना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ट्रैक करने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी लंबे समय तक हेल्थ सर्विस पक्की होगी, जानवरों के चेक-अप और वैक्सीनेशन से जोड़ा जा सकेगा.
इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि जानवरों को तब छोड़ दिया जाता है जब वे कोई काम का, आर्थिक मकसद पूरा नहीं कर पाते. इसमें कहा गया है, "ऐसा फैसला लेने वाले मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि ऐसे जानवरों को सही अथॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर में सुरक्षित रूप से भेजा जाए."
पीठ ने कहा कि ऐसे शेल्टर के अधिकारियों को ऐसे ट्रांसफर की रसीद देनी चाहिए और ऐसे जानवर की डिटेल्स टैगिंग के डेटाबेस में डालनी/बदलनी चाहिए.
पीठ ने कहा कि इन शेल्टर की टैगिंग, रिकॉर्ड्स का डिजिटाइज़ेशन और इन्हें ठीक से चलाने के लिए, अधिकारी हर निगम/विभाग में एक खास ऑफिसर तैनात कर सकते हैं, जो इस काम के लिए नोडल ऑफिसर होगा.
पीठ ने कहा कि इस फैसले की कॉपी सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को सही एक्शन लेने के लिए भेजी जाए.
पीठ ने यह निर्देश एक महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. महिला ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे मिलने वाले 29.32 लाख रुपये के मुआवजे को रद्द कर दिया गया था.
महिला के पति को सड़क पर चलते समय एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी जिससे उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद महिला ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
सिंगल-जज पीठ ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत मुआवजा देने के नियमों को लागू करते हुए, मृतक/दावेदारों की आय, उम्र और दूसरे जरूरी फैक्टर्स के आधार पर मुआवजा दिया. हालांकि, डिवीजन पीठ ने सिंगल जज पीठ के आदेश को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह मामला इतने लंबे समय से पेंडिंग है और मरने वाले को मौत से पहले बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, इसे देखते हुए हम 15 लाख रुपये की एकमुश्त रकम देना सही समझते हैं. यह रकम चार हफ्ते के अंदर भेज दी जाए."
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