'अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE छूट' वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने जतायी नाराजगी, एक लाख का जुर्माना

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों से अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट देने वाले अपने पिछले फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसके फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करना "न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" है.

याचिकाकर्ता पर जुर्माना

यह मामला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के सामने आया. पीठ, ने कहा कि इस तरह के मामले दायर कर न्यायपालिका का स्तर न गिराएं. और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. पीठ ने कहा कि यह दूसरों के लिए एक संदेश होना चाहिए.

न्यायपालिका प्रणाली के खिलाफ

पीठ ने कड़े शब्दों में कहा, 'आप सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते. हम बहुत नाराज हैं. अगर आप इस तरह के मामले दायर करना शुरू कर देंगे, तो यह देश की पूरी न्यायपालिका प्रणाली के खिलाफ है.' पीठ ने आगे कहा, 'आप अपने मामले की गंभीरता को नहीं जानते. हम खुद को सिर्फ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने तक ही सीमित रख रहे हैं.'

अधिवक्ता को फटकार

सुनवाई के दौरान, पीठ ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, 'इस तरह के मामले दायर करके इस देश में न्यायपालिका का स्तर न गिराएं. यह क्या हो रहा है? क्या वकील इस तरह की सलाह दे रहे हैं? हमें वकीलों पर भी जुर्माना लगाना पड़ेगा.'