दारा सिंह की याचिका पर फैसला लेने में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को लगाई फटकार
दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा काट रहा है.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा सरकार द्वारा रवींद्र पाल उर्फ दारा सिंह की समय-पूर्व रिहाई याचिका पर कोई फैसला न लेने पर अपनी नाराजगी जताई और कहा, "आप इसे इस तरह लटका कर नहीं रख सकते..."
दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा काट रहा है.
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पूछा कि सिंह की समय-पूर्व रिहाई पर निर्णय लेने के राज्य सरकार को दिए गए पिछले निर्देशों के बावजूद मामले में देरी क्यों की जा रही है. पीठ ने कहा, "अगर आप इसे खारिज करना चाहते हैं, तो कर दीजिए. आप कोई निर्णय लीजिए. हम इसे देख लेंगे. आप इसे इस तरह लटका कर नहीं रख सकते."
राज्य सरकार के वकील ने और अधिक समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट से इस महीने के अंत में मामले पर विचार करने का अनुरोध किया. पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य इस मामले में बार-बार स्थगन की मांग नहीं कर सकता. पीठ ने कहा, "आप इस तरह (मामले को) आगे नहीं बढ़ा सकते..."
पीठ ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि मामले को करीब दो साल से बार-बार स्थगित किया जा रहा था. पीठ ने विशेष रूप से पूछा कि निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार था. वकील ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर उनके पास कोई निर्देश नहीं है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रही, तो वह राज्य के सचिव को तलब करेगी.
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले को 17 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और ओडिशा सरकार को 19 अगस्त के आदेश के अनुपालन में लिए गए फैसले की रिपोर्ट देने के लिए कहा.
19 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (Orissa Sentence Review Board) को दारा सिंह की समय से पहले रिहाई पर फैसला लेने का एक अंतिम मौका दिया था. पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए, कहा कि इस पर फैसला लिया जाना चाहिए—चाहे वह जो भी हो—वरना अदालत को दखल देना पड़ेगा.
सिंह ने अपनी सजा माफ करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 25 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं.
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