चेक बाउंस केस: अभिनेता राजपाल यादव को राहत, सरेंडर करने से मिली अंतरिम छूट
जुलाई महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सात चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा था.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2026 at 10:06 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में सरेंडर करने से अंतरिम छूट दे दी है, शर्त यह है कि उन्हें बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करना पड़ेगा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंगलवार को एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया. वकील ने यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की दायर याचिकाओं का जिक्र किया.
पीठ ने निर्देश दिया कि नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब 15 सितंबर, 2026 को दिया जाए. पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ताओं द्वारा कल (9 सितंबर) तक इस कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने पर, उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाती है."
दिल्ली उच्च न्यायालय के जुलाई में पास किए गए एक आदेश को चुनौती देते हुए यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें अभिनेता की सात चेक बाउंस मामलों में सजा को बरकरार रखा गया था और हर मामले में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई थी. उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले को चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया और इस बीच सजा सस्पेंड कर दी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सातों मामलों में सजाएं एक साथ चलेंगी. यादव को हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देने का भी निर्देश दिया गया, जिसमें से हर रकम में से 1,04,75,000 रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर और 25,000 रुपये राज्य को देने होंगे. उनकी पत्नी राधा यादव को सातों मामलों में से हर एक में शिकायत करने वाले को 5,51,380 रुपये देने का अलग से निर्देश दिया गया.
उच्च न्यायालय ने पाया कि कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और जारी किया जा चुका है. उच्च न्यायालय ने कहा कि शेष राशि और मुआवजे की गणना करते समय इस राशि को समायोजित किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें- दारा सिंह की याचिका पर फैसला लेने में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को लगाई फटकार