ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: NIA मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे जा रहे मामलों में 10 से 15 पेंडिंग ट्रायल से निपटने के लिए कम से कम एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच ‘इन री: क्रिएशन ऑफ स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स’ नाम के एक स्वतः संज्ञान केस की सुनवाई कर रही थी.

बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करे और एनआईए एक्ट, 2008 के सेक्शन 11 के तहत एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने पर सलाह करे.

बेंच ने उन मामलों में ट्रायल में तेजी लाने के लिए कई निर्देश दिए, जहां केंद्र, एनआईए के जरिए अभियोक्ता है. बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट एक महीने के अंदर बनाए जाने चाहिए. एक्ट का सेक्शन 11 केंद्र सरकार की स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर से जुड़ा है.

बेंच ने कहा, “हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए जरूरी और काफी जगह देने के लिए राज्य सरकारों से सलाह लें, जहां पीठासीन अधिकारी को केस की सुनवाई का काम सौंपा जाएगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई दूसरा केस स्पेशल कोर्ट को नहीं सौंपा जाएगा और ट्रायल रोजाना किया जाएगा.