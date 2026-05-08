सुप्रीम कोर्ट: NIA मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कहा है.
By Sumit Saxena
Published : May 8, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे जा रहे मामलों में 10 से 15 पेंडिंग ट्रायल से निपटने के लिए कम से कम एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच ‘इन री: क्रिएशन ऑफ स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स’ नाम के एक स्वतः संज्ञान केस की सुनवाई कर रही थी.
बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करे और एनआईए एक्ट, 2008 के सेक्शन 11 के तहत एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने पर सलाह करे.
बेंच ने उन मामलों में ट्रायल में तेजी लाने के लिए कई निर्देश दिए, जहां केंद्र, एनआईए के जरिए अभियोक्ता है. बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट एक महीने के अंदर बनाए जाने चाहिए. एक्ट का सेक्शन 11 केंद्र सरकार की स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर से जुड़ा है.
बेंच ने कहा, “हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए जरूरी और काफी जगह देने के लिए राज्य सरकारों से सलाह लें, जहां पीठासीन अधिकारी को केस की सुनवाई का काम सौंपा जाएगा.”
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई दूसरा केस स्पेशल कोर्ट को नहीं सौंपा जाएगा और ट्रायल रोजाना किया जाएगा.
बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट के जज अपनी मर्जी से मामलों को लिस्ट करने के लिए आजाद होंगे, साथ ही यह भी पक्का करेंगे कि कम से कम एक ट्रायल एक महीने के अंदर पूरा हो जाए.
बेंच ने कहा कि 10 से 15 पेंडिंग ट्रायल के लिए कम से कम एक स्पेशल कोर्ट होगा और अगर लंबित परीक्षण की संख्या 15 से ज़्यादा हुई तो दो स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे.
बेंच ने राज्यों से कहा कि वे अपने पहले के आदेश का पालन करें, जिसमें उन्हें एक्सक्लूसिव विशेष कोर्ट बनाने के लिए जरूरी कोर्ट रूम और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत थी. बेंच ने एक्ट के सेक्शन 22 के तहत उन मामलों में ट्रायल के मुद्दे पर भी बात की, जहां राज्य अभियोक्ता है.
बेंच ने राज्य के महाधिवक्ता से कहा कि वे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सलाह करके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पेंडिंग ट्रायल की विवरण दें. बेंच ने मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है.
ये भी पढ़ें- पोन्नैयार जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनल बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया