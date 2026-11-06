सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने विवाद का किया निपटारा, हिमाचल को पंजाब, हरियाणा से मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली
सुप्रीम कोर्ट ने कैश पेमेंट के बजाय बिजली के जरिए बकाया चुकाने के केंद्र के प्रस्ताव को मान लिया.
By Sumit Saxena
Published : November 6, 2026 at 1:50 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रोजेक्ट्स से मिलने वाले बकाये को लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने विवाद को खत्म कर दिया, जिससे 1966 से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा की ओर से हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने की बात कही गई है.
पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार होगी, जिसमें 1966 से भाखड़ा नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित बिजली के बकाये पर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 7.19 प्रतिशत तय किया गया था.
इस साल अगस्त में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार 1966 से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट्स से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले बकाये के भुगतान के मुद्दे पर उसके प्रस्ताव पर सहमत होने के बहुत करीब है.
जुलाई में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बकाया भुगतान के लिए पार्टनर राज्यों के बीच एक नए कैशलेस फ़ॉर्मूले पर आपसी सहमति से समझौता किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया था कि हिमाचल और हरियाणा की सरकारें सैद्धांतिक रूप से केंद्र के प्रस्ताव पर सहमत हो गई हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई है.
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