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सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने विवाद का किया निपटारा, हिमाचल को पंजाब, हरियाणा से मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रोजेक्ट्स से मिलने वाले बकाये को लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने विवाद को खत्म कर दिया, जिससे 1966 से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा की ओर से हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने की बात कही गई है.