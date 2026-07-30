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SC ने 2003 में रॉ ऑफिसर की लिफ्ट से मौत के मामले में ₹ 3 करोड़ का मुआवजा बरकरार रखा

इसलिए एक पब्लिक लॉ के नजरिए से जो असरदार और असरदार रेस्टिट्यूशनरी उपायों की पहचान करता है और उन्हें प्रोविज़न करता है, यह सही है कि मैन्युफैक्चरर, ऑपरेटर और जगह के मालिक को ज़िम्मेदार माना जाए और वे यूजर की सुरक्षा के लिए मिलकर और अलग-अलग ज़िम्मेदार होंगे.

उन्होंने कहा कि पैसेंजर की अंदरूनी कमजोरी को देखते हुए कॉमन कैरियर की तरह देखभाल की ज़्यादा ज़िम्मेदारी लगाना न सिर्फ़ सही है, बल्कि कानूनी तौर पर भी ज़रूरी है. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'एक लिफ्ट को एक कॉमन कैरियर माना जाना चाहिए और ऑपरेटर को, बड़े पैमाने पर, पैसेंजर को एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल तक ले जाने और सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.'

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'आजकल के शहरी समाज में पैसेंजर लिफ्ट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, उन्हें वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के एक तरीके के तौर पर पहचानना ज़रूरी है. इस ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर का गाड़ी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और उन्हें पूरी तरह से ऑटोमेशन या ऑपरेटर पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसा भी मामला हो.'

उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली लिफ्ट में खासकर पब्लिक जगहों पर कैद जैसा महसूस होता है और हवा भारी लगती है, पर्सनल स्पेस गायब हो जाता है, और फ्लोर के बीच लटके होने का एहसास स्वाभाविक रूप से बेचैनी पैदा करता है.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'लिफ्ट मॉडर्न शहरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई है. अजनबी एक छोटे स्टील के चैंबर में कदम रखते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, और कुछ पलों के लिए वे अपनी सेफ्टी पूरी तरह से एक मैकेनिकल सिस्टम के हाथों में सौंप देते हैं, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता.'

बेंच ने कहा कि लिफ्ट को वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका माना जाना चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डिंग मालिकों की पैसेंजर सेफ्टी पक्की करने की साझी ज़िम्मेदारी हो. जस्टिस नरसिम्हा, जिन्होंने बेंच की तरफ से फैसला लिखा, ने कहा कि शहरी जगह की कम उपलब्धता के कारण, शहर हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकली बढ़ रहे हैं.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की अपील खारिज कर दी, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश को बरकरार रखा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि लिफ्टों को सामान्य वाहक के रूप में माना जाना चाहिए, ऑपरेटरों और रखरखाव ठेकेदारों पर देखभाल का एक बड़ा कर्तव्य लगाया गया और 2003 लिफ्ट दुर्घटना में मारे गए रॉ अधिकारी के परिवार को 3.01 करोड़ रुपये मुआवजा पुरस्कार को बरकरार रखा.

बेंच ने कहा, 'संयुक्त नुकसान करने वालों की आपसी देनदारियों की पहचान करने का बोझ उन उपभोक्ताओं के कंधों पर नहीं होना चाहिए जो लिफ्ट से परिवहन के कारण हुई चोट के लिए मुआवजा मांग रहे हैं. तुरंत राहत के लिए, अदालत के लिए यह जरूरी है कि वह चोट को पहचाने और पहली बार में देय मुआवजे का आकलन करे.'

मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की जांच करते हुए बेंच ने देखा कि ओटिस (OTIS) ने लिफ्ट के रखरखाव की पूरी ज़िम्मेदारी ली थी, जिसमें इसे ऐसी हालत में रखना भी शामिल था जिससे दुर्घटनाओं का कोई खतरा न हो. सुप्रीम कोर्ट ने एसीडीआरसी के इस निष्कर्ष में दखल देने से इनकार कर दिया कि ओटिस (OTIS) मुख्य रूप से सेवा में कमी वाली पार्टी थी.

नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ओटिस, रॉ और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) को संयुक्त रूप से जिम्मेदार पाया और ब्याज के साथ 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया. कमीशन ने ओटिस (OTIS) को 70फीसदी, एमईएस को 25फीसदी और रॉ (RAW) को 5 फीसदी देनदारी दी. ओटिस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वकील सौरभ सुमन सिन्हा मृतक की विधवा रश्मि हांडा की ओर से पेश हुए.

बेंच ने कहा, 'हमें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के इस नतीजे में दखल देने का कोई कारण नहीं मिला कि ओटिस मुख्य रूप से सर्विस में कमी वाली पार्टी थी. जो पार्टी किसी मशीन का पूरा मेंटेनेंस करती है, जो गाड़ी जैसी होती है, उसकी अपने यूज़र्स के प्रति ज़्यादा देखभाल की ज़िम्मेदारी होती है.'

बेंच ने कहा कि ओटिस उस खराबी से अनजान नहीं थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ. बेंच ने कहा, 'उसे समस्या का पता था, और उसने खुद ही इसका हल बताया था. ऐसा करने के बाद यह पक्का न कर पाना कि हल लागू हो, या, इसके बजाय, लिफ्ट को इंस्टॉल होने तक दूसरे तरीकों से सुरक्षित न बनाना, सर्विस में कमी माना जाता है.'

पीठ ने कहा कि जहां तक ​​रॉ और एमईएस का संबंध है, हम एनसीडीआरसी से सहमत हैं कि उनका दायित्व उचित रूप से ओटिस (OTIS) की तुलना में अधिक सीमित है. रॉ, ओटिस (OTIS) और एमईएस दोनों सेवाओं के परिसर और उपभोक्ता के अंतिम कब्जेदार के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अवशिष्ट कर्तव्य था कि उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंधों को ठीक से निष्पादित किया गया था और लगातार दोषों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई थी.

हालाँकि, रॉ के पास वह तकनीकी क्षमता नहीं थी जो ओटिस (OTIS) के पास थी. इसके हिसाब से इसकी कमी दुर्घटना के कारण में किसी भी प्रत्यक्ष भूमिका की तुलना में निरीक्षण की विफलता से अधिक संबंधित है, यह कहा.

पीठ ने कहा, 'ओटिस (OTIS) को 70फीसदी दायित्व, एमईएस को 25 फीसदी और रॉ को 5 फीसदी का वितरण, हमारे विचार में, दुर्घटना के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा वहन किए गए ज्ञान, नियंत्रण और जिम्मेदारी की अंतर डिग्री को उचित रूप से दर्शाता है, और इस अदालत द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने की मांग करता है.'