गलत फॉर्म 7 भरने वाले BLA के खिलाफ ECI की शक्तियां सीमित हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयोग फर्जी फार्म 7 आपत्तियां दाखिल करने वाले बूथ लेवल एजेंटों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, इससे अधिक नियंत्रण नहीं.
By Sumit Saxena
Published : November 19, 2026 at 4:39 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग के पास बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLAs) के खिलाफ सीमित शक्तियां हैं, जिन पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के तहत आधारहीन आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप है.
इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. पीठ ने चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों से उन आरोपों की जांच करने को भी कहा है, जिनके अनुसार राजधानी के मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, कई मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी 'फॉर्म 7' आपत्तियां दाखिल की गई थीं.
निर्वाचन नामावली में प्रस्तावित या मौजूदा नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है. पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से शिकायतें किए जाने के बावजूद, फॉर्म 7 आवेदनों को धोखाधड़ी से दाखिल किए जाने की जांच के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.
पीठ ने कहा, "अगर बूथ-स्तर का कोई एजेंट फर्जी आवेदन करता है, तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है. इसके अलावा, उनका कोई नियंत्रण नहीं है." पीठ ने चुनाव आयोग से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
पीठ ने कहा कि वह आरोपों पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निपटारा कर रही है. पीठ ने संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की जांच करें और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं. पीठ अली मेहदी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हवाला दिया गया था.
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि जिन 28 मतदाताओं के खिलाफ नाम हटाने के आवेदन दायर किए गए थे, वे अपने दिए गए पतों पर ही रहते पाए गए. पीठ को बताया गया कि पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-रिटर्निंग अधिकारी ने सत्यापन प्रक्रिया चलाई, जिसमें पता चला कि बूथ-स्तर के एक एजेंट ने 'फॉर्म 7' के तहत 37 से अधिक आवेदन दाखिल किए थे.
पीठ ने कहा कि शिकायत में संबंधित बूथ-स्तरीय एजेंटों के नाम स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए, ताकि सुधारात्मक और—यदि आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकें.पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है.
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