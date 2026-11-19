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गलत फॉर्म 7 भरने वाले BLA के खिलाफ ECI की शक्तियां सीमित हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग के पास बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLAs) के खिलाफ सीमित शक्तियां हैं, जिन पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के तहत आधारहीन आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप है.

इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. पीठ ने चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों से उन आरोपों की जांच करने को भी कहा है, जिनके अनुसार राजधानी के मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, कई मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी 'फॉर्म 7' आपत्तियां दाखिल की गई थीं.

निर्वाचन नामावली में प्रस्तावित या मौजूदा नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है. पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से शिकायतें किए जाने के बावजूद, फॉर्म 7 आवेदनों को धोखाधड़ी से दाखिल किए जाने की जांच के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पीठ ने कहा, "अगर बूथ-स्तर का कोई एजेंट फर्जी आवेदन करता है, तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है. इसके अलावा, उनका कोई नियंत्रण नहीं है." पीठ ने चुनाव आयोग से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.