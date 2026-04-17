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धर्म का पालन करने का अधिकार व्यक्ति की अंतरात्मा की आज़ादी से आता है: सबरीमाला सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नौ जजों की संविधान पीठ ने मौखिक टिप्पणियां कीं.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 17, 2026 at 9:59 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हालांकि किसी धार्मिक व्यक्ति के किसी धार्मिक रीति-रिवाज के सही होने पर सवाल उठाने की संभावना कम होती है, लेकिन उसने पूछा कि क्या उस सही होने की जांच तब की जा सकती है जब चुनौती किसी नास्तिक की ओर से आए?

सबरीमला रिव्यू पिटीशन से उठे सवालों पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म को आजादी से मानने, मानने और फैलाने का अधिकार, जमीर की आजादी से आता है और यह जमीर की आजादी पहले बननी चाहिए, तभी कोई इंसान आजादी से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सांप्रदायिक प्रथाएं न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती हैं.

नौ जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं.

बेंच में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

बेंच ने सीनियर वकील राजीव धवन, वी गिरी और एम आर वेंकटेश की दलीलें सुनीं. सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने धवन से पूछा, क्या किसी नास्तिक के कहने पर किसी धार्मिक प्रथा के सही होने पर सवाल उठाया जा सकता है?

धवन ने कहा कि कार्रवाई का कारण मानने वाले के पास होगा और कहा, “मान लीजिए कि भारतीय वकीलों का एक संघ है जो कहता है कि देखो हम व्युत्पन्न हैं और हम वह दावा कर रहे हैं. उनका ठिकाना होगा”.

जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि लेकिन मानने वाला कभी भी उस प्रैक्टिस के सही होने पर सवाल नहीं उठाएगा. धवन ने जोर देकर कहा कि एंट्री का कारण हमेशा मानने वाले के पास होगा.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “देखिए, पीड़ित व्यक्ति संविधान के सिद्धांतों पर नहीं हो सकता. यह धार्मिक रीति-रिवाजों के सवाल पर होना चाहिए क्योंकि लंच से ठीक पहले आपने कहा था कि रीति-रिवाजों की तर्कसंगतता वगैरह पर विचार नहीं किया जा सकता…”

धवन ने स्पष्ट किया कि वह तर्कसंगतता पर बहस नहीं कर रहे थे और कहा कि जब धर्म का कोई गैर-सदस्य किसी सदस्य के कारण का प्रतिनिधित्व करता है - तो यह व्युत्पन्न जनहित याचिका है.

धवन ने कहा, “मैं एक हिंदू हूं जिसने बाबरी मस्जिद (केस) में मुस्लिमों का केस लड़ा था… बेशक, मुझे घर पर मलमूत्र के पैकेट मिलने लगे और कोर्ट में मुझ पर हमला हुआ, और आपके लॉर्डशिप ने मुझसे पूछा, क्या मुझे सुरक्षा चाहिए. और, मैंने कहा नहीं. अब सवाल यह है कि मैं उन्हें प्रतिनिधित्व करता हूं जो यौगिक है”.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वह वकील नहीं हैं, बल्कि कोर्ट में आने वाले और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष हैं. इससे पहले दिन में धवन ने अंतरात्मा की आजादी के बारे में अपनी बात रखी.

जस्टिस नागरत्ना ने धवन से पूछा, क्या वह कह रहे हैं कि विवेक धर्म से बड़ी चीज है? क्या विवेक को धर्म का रंग लेना चाहिए?

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, “क्या आप यह इशारा कर रहे हैं कि जज के तौर पर, एक संवैधानिक न्यायालय के तौर पर, धर्म और जमीर को बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब मुझे जज करना होता है, तो मुझे उस धार्मिक सोच से ऊपर उठकर उस स्तर तक पहुंचना होता है, जहां मैं उसे संवैधानिक प्रावधान के साथ बैलेंस कर सकूं और फिर उससे निकलने वाली बड़ी तस्वीर देख सकूं.”

उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि जब बात धर्म की हो तो उसे छूना नहीं चाहिए.

जस्टिस अमानुल्लाह ने आगे कहा, "शायद संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर और संविधान की स्कीम में, हमसे अंतरात्मा के एरिया में भी जाने को कहा गया है और शायद वह धर्म शब्द तक सीमित न हो."

धवन ने कहा कि जज के तौर पर आपकी पर्सनैलिटी संविधान के खिलाफ है और आपको इस पर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है और सिर्फ अंतरात्मा की आवाज का मतलब निकालना है.

धवन ने कहा कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक अलग अधिकार है और धार्मिक अधिकार एक अलग अधिकार है.

जस्टिस सुंदरेश ने कहा, "अंतरात्मा की आजादी और फिर आजादी से मानने, प्रैक्टिस करने और प्रचार करने का अधिकार." "असल में, अगर आप देखें, तो यह सिर्फ अंतरात्मा की आजादी से ही आजादी से मानने, प्रैक्टिस करने और प्रचार करने का अधिकार मिलता है. अंतरात्मा बनानी होगी, फिर आप अपनी पसंद खुद चुनेंगे. और, फिर मानने, प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिलेगी..."

धवन ने आगे कहा, “क्या आप सत्यापित कर सकते हैं कि भगवान हैं? क्या आप आध्यात्मिक अनुभव को वेरिफ़ाई कर सकते हैं? आप इन चीजों को वेरिफाई नहीं कर सकते. इसलिए, अंधविश्वासों को कानून का हिस्सा मानना ​​होगा.”

धवन ने आगे कहा कि संप्रदाय की अवधारणा को लागू करने को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है. जस्टिस कुमार ने तब कहा, "संप्रदाय से जुड़ी प्रैक्टिस न्यायिक जांच का विषय हो सकती हैं."

सबरीमला आचार संरक्षण समिति की तरफ से सीनियर वकील वी गिरी ने कहा कि सालों से यह एक आम सोच रही है कि 10-50 साल की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है. गिरी ने कहा कि हर मंदिर की अपनी अलग खासियत होती है और उन खासियतों को बनाए रखना पूजा का हिस्सा है. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी.

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