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आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सभी याचिकाएं खारिज

आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ( File Photo )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने और उनकी नसबंदी पर अपने 7 नवंबर, 2025 के आदेश में बदलाव और उसे वापस लेने की सभी अर्जी, याचिकाएं खारिज कर दीं. शीर्ष कोर्ट ने आवारा जानवरों पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट अपने नवंबर 2025 के आदेश के पालन पर नजर रख रहा है, जिसके मुताबिक स्थानीय अधिकारियों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कैंपस और दूसरी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था.

अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से लगातार कोशिशें नहीं हुई हैं.