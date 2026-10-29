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'निवेशक भोले नहीं हैं, वे अपना होमवर्क करते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महुआ मोइत्रा की याचिका

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'इन्वेस्टर भोले नहीं होते, उन्हें एडवाइजर गाइड करते हैं, और वे सुबह 3 बजे उठकर खुद ही पढ़ाई करते हैं.' इसके साथ ही, कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF), फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और भारत में उनके इंटरमीडियरी के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स और पोर्टफोलियो का पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी करने का कोई निर्देश देने से मना कर दिया.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना, आर महादेवन और डीके उपाध्याय की बेंच ने की. एडवोकेट प्रशांत भूषण, पिटीशनर सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र की तरफ से पेश हुए.