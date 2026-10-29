'निवेशक भोले नहीं हैं, वे अपना होमवर्क करते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महुआ मोइत्रा की याचिका
बेंच ने कहा कि वह बिना किसी व्यवस्था के कोई आदेश जारी नहीं कर सकती और याचिका का निपटारा कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : October 29, 2026 at 3:54 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'इन्वेस्टर भोले नहीं होते, उन्हें एडवाइजर गाइड करते हैं, और वे सुबह 3 बजे उठकर खुद ही पढ़ाई करते हैं.' इसके साथ ही, कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF), फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और भारत में उनके इंटरमीडियरी के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स और पोर्टफोलियो का पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी करने का कोई निर्देश देने से मना कर दिया.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना, आर महादेवन और डीके उपाध्याय की बेंच ने की. एडवोकेट प्रशांत भूषण, पिटीशनर सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र की तरफ से पेश हुए.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "जब डिस्क्लोजर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आपके लिए कोर्ट को यह समझाना बहुत मुश्किल काम है कि आप यह प्रार्थना मान लें और अगर ऐसी प्रार्थना मान ली जाती है तो यह मार्केट के लिए अच्छा होगा." भूषण ने ज़ोर देकर कहा कि आम इन्वेस्टर बहुत भोले होते हैं और सवाल किया कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन शेयर्स को बूस्ट कर रहा है और खरीद रहा है. मेहता ने कहा कि उनकी कोशिश यह पक्का करना है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट न आए.
एक उदाहरण से समझाते हुए, भूषण ने कहा कि एक खास कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और एक स्टॉक एडवाइजर रिटेल इन्वेस्टर को इस शेयर में पैसा लगाने के लिए कहता है. भूषण ने कहा, "इस व्यक्ति को यह नहीं पता कि शेयर की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसी कंपनी के प्रमोटर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ज़रिए शेयर खरीद रहे हैं और इस तरह उस कंपनी के शेयर को बढ़ा रहे हैं."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये सभी मार्केट की ताकतें हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रही हैं. बेंच ने मोइत्रा से ऐसी याचिका दायर करने पर सवाल उठाया और कहा कि वह इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा सकती थीं और इस पर चर्चा की मांग कर सकती थीं. बेंच ने कहा कि वह बिना किसी व्यवस्था के कोई आदेश जारी नहीं कर सकती और याचिका का निपटारा कर दिया.
उन्होंने कहा, "अगर कोई कानूनी व्यवस्था होती और SEBI उसका पालन नहीं कर रहा होता, तो कोर्ट पालन का निर्देश दे सकता था, लेकिन किसी फ्रेमवर्क या कानूनी व्यवस्था की गैर-मौजूदगी में, कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं कर सकता."
भूषण ने तर्क दिया कि बिना किसी व्यवस्था के भी, कोर्ट SEBI को इन फंड्स के असली बेनिफिशियरी की पूरी जानकारी देने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर कंपनी के शेयर बढ़ाकर मासूम इन्वेस्टर को "मैनिपुलेटेड" कर रहे हैं. सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि असली बेनिफिशियरी मालिकों की पूरी जानकारी पब्लिक में देने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था या कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है.
मोइत्रा ने अपनी PIL में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के साथ-साथ असली बेनिफिशियरी मालिकों की डिटेल्स को पब्लिक में देने को जरूरी बनाकर भारत के फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर अवेयरनेस लाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि SEBI भारत में सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, और अपने काम के तहत, बोर्ड AIF और FPI के ऑपरेशन्स की देखरेख करता है.
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