क्या है डेफसिस का मामला? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज

By Sumit Saxena

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसमें डेफसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (Defsys Solutions Private Ltd) के साथ बिजनेस पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया गया था. यह आदेश सीबीआई ने तब दिया था, जब उसने कहा था कि उसे अभी तक फर्म के खिलाफ कोई गलत जानकारी नहीं मिली है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर केस में कथित तौर पर शामिल होने के कारण डेफसिस को सरकार के साथ बिजनेस करने से सस्पेंड कर दिया गया है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने बेंच के सामने दलील दी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे, कि सीबीआई को कंपनी के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं मिला है. डेफसिस की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके क्लाइंट को डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए होम मिनिस्टर से अवॉर्ड मिल रहे हैं. बेंच ने कहा, "जब मुख्य कंपनी को राहत दी गई है..." रोहतगी ने कहा, "मेरा अगस्ता वेस्टलैंड से कोई लेना-देना नहीं है" और मैंने अगस्ता वेस्टलैंड से एक भी रुपया नहीं लिया है." उन्होंने आगे कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी चल रही है.