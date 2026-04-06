ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना की जांच NIA को दी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन न उठाने के लिए फटकार लगाई.

sc-directs-west-bengal-police-to-handover-case-records-related-to-malda-incident-to-nia
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा जिले में विशेष गहन समीक्षा (SIR) के काम में लगे सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने करने का निर्देश दिया. अदालत का कहना था कि, मामले में स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल की नौकरशाही का भरोसा कम किया जा रहा है और सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफ्तरों में राजनीति लाई जा रही है. बेंच ने आदेश दिया कि मालदा घटना के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 26 लोगों से NIA पूछताछ करे, भले ही वे न्यायिक हिरासत में हों.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला को 1 अप्रैल को घटना वाले दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन न उठाने के लिए फटकार लगाई, जब न्यायिक अधिकारियों का घेराव हुआ था. बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फोन न उठाने के लिए माफी मांगने को कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी दिखाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मालदा की घटना, जहां SIR के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेरे रखा गया, पहले से प्लान की गई और जानबूझकर की गई थी. पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के 700 ज्यूडिशियल अधिकारियों को चल रही SIR प्रक्रिया में उन लोगों की 60 लाख से ज्यादा आपत्तियों से निपटने के लिए लगाया गया था, जिन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था.

बता दें कि, पश्चिम बंगाल के मालदा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर बंगाल में फैल गया था. इस दौरान मतदाता सूची में वैध मतदाता को शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की भी खबर आई थी. इस झड़प में पुलिस गाड़ी का एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे.

यह अशांति बुधवार को सुजापुर में एक नाटकीय बढ़ोतरी के बाद हुई, जहां 'अंडर एडजुडिकेशन' (न्यायनिर्णय के अधीन) मामलों की जांच करने के SIR-संबंधित काम में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था. उनमें तीन महिलाएं भी थीं.

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में SIR पर बवाल! मालदा से होते हुए पूरे उत्तर बंगाल में फैला तनाव

(इनपुट पीटीआई)

TAGGED:

MALDA INCIDENT
WEST BENGAL SIR
SUPREME COURT ON MALDA INCIDENT
NIA
SUPREME COURT ON MALDA INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.