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सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना की जांच NIA को दी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा जिले में विशेष गहन समीक्षा (SIR) के काम में लगे सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने करने का निर्देश दिया. अदालत का कहना था कि, मामले में स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल की नौकरशाही का भरोसा कम किया जा रहा है और सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफ्तरों में राजनीति लाई जा रही है. बेंच ने आदेश दिया कि मालदा घटना के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 26 लोगों से NIA पूछताछ करे, भले ही वे न्यायिक हिरासत में हों.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला को 1 अप्रैल को घटना वाले दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन न उठाने के लिए फटकार लगाई, जब न्यायिक अधिकारियों का घेराव हुआ था. बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फोन न उठाने के लिए माफी मांगने को कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी दिखाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मालदा की घटना, जहां SIR के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेरे रखा गया, पहले से प्लान की गई और जानबूझकर की गई थी. पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के 700 ज्यूडिशियल अधिकारियों को चल रही SIR प्रक्रिया में उन लोगों की 60 लाख से ज्यादा आपत्तियों से निपटने के लिए लगाया गया था, जिन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था.