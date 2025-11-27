दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने वाले इवेंट करेंगे समय रैना और अन्य कॉमेडियन, SC का निर्देश
समय रैना और अन्य कॉमेडियन पर दिव्यांगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप है. अगस्त में उन्हें माफी मांगने का आदेश दिया गया था.
Published : November 27, 2025 at 3:18 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंटेंट क्रिएटर समय रैना और अन्य कॉमेडियन को निर्देश दिया कि वे महीने में दो बार दिव्यांग लोगों को होस्ट करें. उन्होंने एक वीडियो में शारीरिक अक्षमताओं का मजाक उड़ाया था. साथ ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि वे दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों पर प्रोग्राम टेलीकास्ट करें ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा हो सके.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Cure SMA Foundation of India) और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने एक छोटा नोट सौंपा है जिसमें उन लोगों की सफलता की कहानियां हैं जिनके बारे में कुछ प्राइवेट जवाब देने वालों ने गलत और परिहार्य YouTube शो किए थे.
पीठ ने कहा कि यह सही सुझाव दिया गया है कि एक समर्पित फंड/कॉर्पस होना चाहिए जिसे संबंधित मंत्रालय बना सकता है, या अगर यह पहले से बना हुआ है, तो इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा सकता है, कॉर्पोरेट कंपनियों और लोगों को उस फंड में दिल खोलकर दान करने के लिए बुलाया जा सकता है जो खास तौर पर SMA से पीड़ित दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए है.
पीठ ने कहा कि पहले के आदेशों के अनुसार, प्रतिवादी समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई,सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर ने इस मकसद के लिए फंड जुटाने के लिए अपनी मर्जी से इवेंट्स किए.
पीठ ने कहा कि उन्होंने फंड जुटाने के लिए महीने में कम से कम दो इवेंट करने की भी अपनी मर्जी से पेशकश की है और उन्होंने इस कोर्ट से उन लोगों को बुलाने की भी इजाजत मांगी है जिनकी सफलता की कहानियां हैं, जिनकी विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कॉमेडियन पर छोड़ दिया गया है कि वे SMA से पीड़ित जैसे दिव्यांगों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का इलाज देने के लिए फंड जुटाने के मकसद को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग लोगों को मनाएं और बुलाएं.
पीठ ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि अगर प्रतिवादियों 6 से 10 को पछतावा होता है और वे इस मकसद के लिए अपनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले दिव्यांग लोग भी इस मकसद की ज्यादा पब्लिसिटी के लिए प्लेटफॉर्म पर आना मानेंगे. हमें उम्मीद है कि अगली तारीख पर मामले की सुनवाई से पहले ऐसी कुछ यादगार घटनाएं होंगी."
पीठ ने यह आदेश फाउंडेशन की उस याचिका पर दिया जिसमें दिव्यांग लोगों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य को दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म पर माफी मांगने का आदेश दिया था.
