दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने वाले इवेंट करेंगे समय रैना और अन्य कॉमेडियन, SC का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंटेंट क्रिएटर समय रैना और अन्य कॉमेडियन को निर्देश दिया कि वे महीने में दो बार दिव्यांग लोगों को होस्ट करें. उन्होंने एक वीडियो में शारीरिक अक्षमताओं का मजाक उड़ाया था. साथ ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि वे दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों पर प्रोग्राम टेलीकास्ट करें ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा हो सके.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Cure SMA Foundation of India) और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने एक छोटा नोट सौंपा है जिसमें उन लोगों की सफलता की कहानियां हैं जिनके बारे में कुछ प्राइवेट जवाब देने वालों ने गलत और परिहार्य YouTube शो किए थे.

पीठ ने कहा कि यह सही सुझाव दिया गया है कि एक समर्पित फंड/कॉर्पस होना चाहिए जिसे संबंधित मंत्रालय बना सकता है, या अगर यह पहले से बना हुआ है, तो इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा सकता है, कॉर्पोरेट कंपनियों और लोगों को उस फंड में दिल खोलकर दान करने के लिए बुलाया जा सकता है जो खास तौर पर SMA से पीड़ित दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए है.

पीठ ने कहा कि पहले के आदेशों के अनुसार, प्रतिवादी समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई,सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर ने इस मकसद के लिए फंड जुटाने के लिए अपनी मर्जी से इवेंट्स किए.

पीठ ने कहा कि उन्होंने फंड जुटाने के लिए महीने में कम से कम दो इवेंट करने की भी अपनी मर्जी से पेशकश की है और उन्होंने इस कोर्ट से उन लोगों को बुलाने की भी इजाजत मांगी है जिनकी सफलता की कहानियां हैं, जिनकी विवरण रिकॉर्ड पर लाया गया है.