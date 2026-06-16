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सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा के नेत्रहीन व्यक्ति और उसकी मांग को सारे सरकार लाभ देने का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि वह नेत्रहीन व्यक्ति जापा भुए और उनकी 80 साल की मां राधिका भुए को सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा लाभ और बेसिक सुविधाएं तुरंत दे. शीर्ष कोर्ट ने उनके 'सम्मानजनक गुजारे' को लेकर चिंता जताई. बताया गया कि मां-बेटे बेहद गरीबी में जी रहे हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने "बेहद गरीबी में रहने वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए बुनियादी मानवीय सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अन्य सहायक मुद्दों" शीर्षक वाले मुद्दे पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की.

यह मामला मीडिया रिपोर्ट्स से शुरू हुआ, जिसमें ओडिशा के सुबर्णपुर जिले के बागड़िया गांव के रहने वाले जापा भुए और उनकी बूढ़ी मां की बुरी हालत के बारे में बताया गया था. रिपोर्ट्स में बताया गया था कि वे कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के हकदार होने के बावजूद एक टूटे-फूटे घर में रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (OSLSA) के सदस्य सचिव अरविंद पटनायक को परिवार से निजी तौर पर बात करने का निर्देश दिया.

ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राधिका भुए को हर महीने 3,500 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि जापा भुए को विकलांगता पेंशन के तौर पर 3,500 रुपये मिल रहे है. उन्हें सरकारी स्कीम के तहत मुफ्त चावल भी मिल रहा है. पीठ ने यह भी जानकारी मांगी कि क्या राधिका भुए को बुढ़ापे की पेंशन दी गई है, भुगतान कितना हुआ है, और बकाया राशि जारी की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश जारी करते हुए दोनों के सम्मानजनक जीवन-यापन पर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिए गए कल्याणकारी उपायों पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट मांगी.

पीठ ने कहा, "हालांकि, हम जापा भुए और उनकी मां की जीविका और सम्मानजनक जीवन के बारे में चिंतित हैं... ओडिशा सरकार और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि राधिका भुए और उनके बेटे जापा भुए को अगले आदेश तक सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं."

राज्य सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि राधिका भुए को एक घर दिया गया है और जापा भुए के भाइयों को भी घर दिए गए हैं.