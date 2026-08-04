ETV Bharat / bharat

कारों के लिए 4, दोपहिया-वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य, SC का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि भारत में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने वाला कानूनी ढांचा होने के बावजूद, इसका अनुपालन नहीं हो रहा है.

SC directs Increase third party insurance of cars to 4 and two-wheelers to 6 Years
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 4, 2026 at 9:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का समय बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों (Two-wheeler) के लिए छह साल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को गाड़ियों को इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस चेक किया जा सके.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कहा, "हमने देखा है कि इस निर्देश के आठ साल बीत जाने के बाद भी, बड़ी संख्या में गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है."

पीठ ने आगे कहा, "हालांकि IRDA और GIC (भारतीय साधारण बीमा निगम) ने सिफारिश की है कि इस समय को न बढ़ाया जाए, हमारा मानना ​​है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस समय को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से नई कारों के लिए चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए छह साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस खरीदना जरूरी होगा. IRDA तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करे."

पीठ ने इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता पर ध्यान दिया कि भारत में थर्ड-पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने वाला कानूनी ढांचा होने के बावजूद, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. पीठ ने कहा, "इसके कारण, मोटर दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा पाने के लिए अक्सर दर-दर भटकना पड़ता है."

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य बीमा व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा कि वित्त संबंधी स्थायी समिति की 2024–25 की रिपोर्ट के अनुसार यह जानना चौंकाने वाला है कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले लगभग 56% वाहन बिना बीमा के हैं.

पीठ ने कहा, "कुल मिलाकर, 30.48 करोड़ गाड़ियों में से बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का आंकड़ा 16.54 करोड़ है. इसका नतीजा यह होता है कि पीड़ित को मुआवजा देने का कानूनी सुरक्षा उपाय अक्सर देर से मिलता है, अगर उसे पूरा नहीं किया जाता. MVA (मोटर वाहन अधिनियम) की धारा 146 के तहत जरूरी इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा मिले, बल्कि यह भी है कि वे लंबे केस में न फंसें."

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब कोई गाड़ी सड़कों पर बिना इंश्योरेंस के पाई जाए, तो चालान जारी करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को VAHAN डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है.

पीठ ने कहा कि जैसा कि कोर्ट में सोचा गया था, IRDA, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ सलाह करके एक पायलट-प्रोजेक्ट पर सोच-विचार करके उसे तैयार करेगा, जिसमें गाड़ियों के फ्यूल को वैलिड इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जाएगा. पीठ ने कहा, "ऐसा न होने पर, वैलिड इंश्योरेंस मिलने तक संबंधित गाड़ी को पेट्रोल पंप पर फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा."

शीर्ष अदालत ने कहा, "इसके दो फायदे हैं. पहला, इससे बिना इंश्योरेंस वाली या बिना रजिस्टर्ड गाड़ियों की पहचान करने में मदद मिलेगी. दूसरा, इससे इन गाड़ियों के मालिकों को यह पुख्ता करने के लिए कहा जाएगा कि उनका इंश्योरेंस वैलिड है. ऐसे प्रोजेक्ट्स MVA की धारा 146 के कानूनी आदेश का जमीनी स्तर पर पालन सुनिश्चित करेंगे. यह ANPR कैमरों के इस्तेमाल से किया जा सकता है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को असल में इससे कोई आपत्ति नहीं है."

पीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को एक हैंडहेल्ड-डिजिटल डिवाइस या डिजिटल एप्लीकेशन दिया जाए, ताकि गाड़ियों के रियल-टाइम इंश्योरेंस स्टेटस पर नजर रखी जा सके और नियम तोड़ने पर चालान किया जा सके.

पीठ ने ये निर्देश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सड़क दुर्घटना मुआवजा विवाद के संबंध में फाइल की गई अपील पर फैसला करते हुए जारी किए. पीठ ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी, लेकिन मोटर इंश्योरेंस कवरेज से जुड़े सिस्टम से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया.

यह भी पढ़ें- सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

TAGGED:

SUPREME COURT
THIRD PARTY INSURANCE TWO WHEELERS
MOTOR ACCIDENT COMPENSATION DISPUTE
THIRD PARTY INSURANCE OF CARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.