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कारों के लिए 4, दोपहिया-वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य, SC का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का समय बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों (Two-wheeler) के लिए छह साल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को गाड़ियों को इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस चेक किया जा सके.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कहा, "हमने देखा है कि इस निर्देश के आठ साल बीत जाने के बाद भी, बड़ी संख्या में गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है."

पीठ ने आगे कहा, "हालांकि IRDA और GIC (भारतीय साधारण बीमा निगम) ने सिफारिश की है कि इस समय को न बढ़ाया जाए, हमारा मानना ​​है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस समय को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से नई कारों के लिए चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए छह साल का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस खरीदना जरूरी होगा. IRDA तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करे."

पीठ ने इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता पर ध्यान दिया कि भारत में थर्ड-पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने वाला कानूनी ढांचा होने के बावजूद, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. पीठ ने कहा, "इसके कारण, मोटर दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा पाने के लिए अक्सर दर-दर भटकना पड़ता है."

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य बीमा व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा कि वित्त संबंधी स्थायी समिति की 2024–25 की रिपोर्ट के अनुसार यह जानना चौंकाने वाला है कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले लगभग 56% वाहन बिना बीमा के हैं.

पीठ ने कहा, "कुल मिलाकर, 30.48 करोड़ गाड़ियों में से बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का आंकड़ा 16.54 करोड़ है. इसका नतीजा यह होता है कि पीड़ित को मुआवजा देने का कानूनी सुरक्षा उपाय अक्सर देर से मिलता है, अगर उसे पूरा नहीं किया जाता. MVA (मोटर वाहन अधिनियम) की धारा 146 के तहत जरूरी इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा मिले, बल्कि यह भी है कि वे लंबे केस में न फंसें."