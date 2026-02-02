ETV Bharat / bharat

पेन्नैयार नदी विवाद : तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच फैसला करने के लिए SC का ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया. पिछले साल 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस केस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें पेन्नैयार नदी के मामले को सुलझाने के लिए एक जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की गई थी. पेन्नैयार नदी एक अंतरराज्यीय नदी है. कर्नाटक ऊपरी नदी पर है और तमिलनाडु निचली नदी पर. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महीने के अंदर जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया. पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी क्योंकि केंद्र ने कहा था कि नदी किनारे के राज्यों के बीच विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई है.