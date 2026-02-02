पेन्नैयार नदी विवाद : तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच फैसला करने के लिए SC का ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी को लेकर विवाद को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने के सरकार को निर्देश दिया है.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया.
पिछले साल 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस केस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें पेन्नैयार नदी के मामले को सुलझाने के लिए एक जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की गई थी. पेन्नैयार नदी एक अंतरराज्यीय नदी है. कर्नाटक ऊपरी नदी पर है और तमिलनाडु निचली नदी पर.
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महीने के अंदर जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया.
पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी क्योंकि केंद्र ने कहा था कि नदी किनारे के राज्यों के बीच विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई है.
तमिलनाडु ने 1956 के एक्ट के सेक्शन 3 के तहत शिकायत की है कि कर्नाटक ने मुख्य पेन्नैयार नदी और उसकी सहायक मार्केंडेय नदी पर जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, उनसे तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों के हितों पर बुरा असर पड़ा है या पड़ने की संभावना है.
इस बात का विरोध करते हुए, कर्नाटक ने कहा कि जलग्रह में कुल 11.77 टीएमसी पानी में से, राज्य ने 9.77 टीएमसी इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है, जिससे तमिलनाडु के लिए 2 टीएमसी और सरप्लस पानी बचेगा. कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि यह तमिलनाडु की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है.
केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक हलफनामे में कहा था कि वह मंत्रियों के स्तर पर मीटिंग बुलाने को इच्छुक है, और बाद में मार्च, 2025 में एक बैठक बुलाई गई. तमिलनाडु बैठक में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुआ और उसने एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की.
केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर नदी किनारे के राज्यों ने बातचीत करने से मना कर दिया है, तो वह बैठक तय नहीं कर सकते. तमिलनाडु के वकील ने तर्क दिया कि एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि बातचीत नाकाम हो गई है. कर्नाटक के वकील ने कहा कि राज्यों को पानी का विवाद सुलझाने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए.
