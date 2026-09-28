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18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को ऐसे कानूनी नियम बनाने के निर्देश दिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य बनाएं. इसमें स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु सीमा लागू करना भी शामिल है.