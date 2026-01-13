ETV Bharat / bharat

भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 17A की वैधता पर SC का खंडित फैसला, पढ़िए जजों की अलग-अलग राय

सुमित सक्सेना नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया, जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है. यह खंडित फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A गैर-कानूनी है और इसे रद्द कर देना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले से मंजूरी की आवश्यकता अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है, और यह जांच को रोकता है और भ्रष्ट लोगों को बचाता है, बजाय इसके कि ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोगों को बचाया जाए, जिन्हें सच में किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है. जस्टिस विश्वनाथन का फैसला

हालांकि, जस्टिस विश्वनाथन ने धारा 17A को असंवैधानिक मानने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्होंने फैसला दिया कि मंजूरी के सवाल का फैसला लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा किया जाना चाहिए. जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि धारा 17A संवैधानिक रूप से मान्य है, बशर्ते कि मंजूरी का फैसला राज्य के लोकपाल या लोकायुक्त को करना होगा. उन्होंने कहा कि अगर इस नियम को रद्द किया जाता है, तो यह बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंकने जैसा होगा (यानी नकारात्मक पहलू से छुटकारा पाने की कोशिश में अच्छे भाग को खो देना).